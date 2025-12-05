-11 °С
Облачно
VKTelegramOK80 лет ПобедыMAX
Все новости
Новости
5 Декабря , 16:56

В Башкирии запустили культурный телеканал «САНГАТ»

28 ноября в уфимском пространстве «Арт-КВАДРАТ» состоялась торжественная церемония запуска нового республиканского телеканала «САНГАТ». Проект, поддержанный Президентским фондом культурных инициатив, завершил тестовый период вещания, который вёл с апреля этого года в Рутюбе и Вконтакте.

В Башкирии запустили культурный телеканал «САНГАТ»
В Башкирии запустили культурный телеканал «САНГАТ»

Название канала происходит от башкирского и татарского слова «сангат» — «искусство». Его концепция — объединение традиций и современности, а также освещение всех направлений культуры народов Башкортостана: музыки, театра, кино, хореографии и изобразительного искусства.

В эфире зрители увидят трансляции спектаклей и концертов, фильмы башкирских кинематографистов, видеогиды по музеям, документальные проекты. В планах — интервью с деятелями искусства и репортажи с ключевых мероприятий.

Источник: Молодёжная газета 

Автор:
Читайте нас

© 2025 Стерлитамакский рабочий


Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru