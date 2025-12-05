В Башкирии запустили культурный телеканал «САНГАТ»

Название канала происходит от башкирского и татарского слова «сангат» — «искусство». Его концепция — объединение традиций и современности, а также освещение всех направлений культуры народов Башкортостана: музыки, театра, кино, хореографии и изобразительного искусства.

В эфире зрители увидят трансляции спектаклей и концертов, фильмы башкирских кинематографистов, видеогиды по музеям, документальные проекты. В планах — интервью с деятелями искусства и репортажи с ключевых мероприятий.

Источник: Молодёжная газета