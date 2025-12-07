Декан и преподаватели Академии Главы Башкортостана удостоены премии «Юрист года»

Лауреатами почётного звания стали:

Декан юридического факультета Айсылу Гаймалеева — в номинации «Юридическое образование и воспитание».

Доцент кафедры конституционного и административного права Наталья Воронцова — в номинации «За вклад в развитие науки».

Руководитель юридической клиники, адвокат Василиса Курбанова — в номинации «За правовой гуманизм».

Премия присуждается за выдающийся вклад в развитие юридической науки, образования и правоприменительной практики. Награды преподавателям Академии оценивают их многолетний плодотворный труд в одном из ведущих профильных вузов региона.

«Эта награда — признание труда всех, кто верит в справедливость и закон», — отметила после церемонии декан юридического факультета Айсылу Гаймалеева.

Форум, прошедший в рамках Международной недели бизнеса, собрал ведущих экспертов правового сообщества России. В его работе приняли участие Глава Башкортостана Радий Хабиров, премьер-министр правительства республики Андрей Назаров и другие почётные гости.

