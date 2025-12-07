-11 °С
7 Декабря , 18:14

Декан и преподаватели Академии Главы Башкортостана удостоены премии «Юрист года»

В рамках XI Общероссийского юридического форума в Уфе, приуроченного ко Дню юриста, состоялась церемония вручения престижной региональной премии «Юрист года». Среди 14 награждённых правоведов республики — три представителя Академии Главы Республики Башкортостан (БАГСУ).

Лауреатами почётного звания стали:

  • Декан юридического факультета Айсылу Гаймалеева — в номинации «Юридическое образование и воспитание».

  • Доцент кафедры конституционного и административного права Наталья Воронцова — в номинации «За вклад в развитие науки».

  • Руководитель юридической клиники, адвокат Василиса Курбанова — в номинации «За правовой гуманизм».

Премия присуждается за выдающийся вклад в развитие юридической науки, образования и правоприменительной практики. Награды преподавателям Академии оценивают их многолетний плодотворный труд в одном из ведущих профильных вузов региона.

«Эта награда — признание труда всех, кто верит в справедливость и закон», — отметила после церемонии декан юридического факультета Айсылу Гаймалеева.

Форум, прошедший в рамках Международной недели бизнеса, собрал ведущих экспертов правового сообщества России. В его работе приняли участие Глава Башкортостана Радий Хабиров, премьер-министр правительства республики Андрей Назаров и другие почётные гости.

Источник: https://mgazeta.com/news/novosti/2025-12-07/na-treh-kolesah-ot-politsii-v-bashkirii-pyanyy-voditel-ustroil-pogonyu-4496801 

