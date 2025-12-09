Межвузовский кампус Уфы принял II Евразийский конгресс торакальных хирургов

На повестке конгресса - актуальные вопросы оказания специализированной торакальной помощи, консолидация экспертного и научного потенциала в сфере оказания специализированной онкологической, фтизиатрической и пульмонологической помощи, создания эффективных программ профилактики заболеваний.

Конгресс открылся сессиями «живой хирургии» в Клинике БГМУ с участием приглашенных торакальных хирургов. На операционных столах -пациенты с различными сложными патологиями, к которым применены операционные вмешательства в формате роботической и малоинвазивной хирургии. Клинический опыт врачи передали студентам БГМУ Минздрава России, которые следили за операцией онлайн в Межвузовском студенческом кампусе.

- Не случайно мы собрались на территории Межвузовского кампуса мирового уровня — это одна из научных точек Университета. Сегодня у нас оперируют великий академик Владимир Порханов, герой труда России, главный врач областной больницы Краснодара, легенда торакальной хирургии России, и главный торакальный хирург России, профессор Петр Яблонский. С нами работает большой международный десант — команда Харбинского медицинского университета и коллеги из Узбекистана. Мы живем в уникальное время, для студентов открыты огромные возможности, — отметил в своем обращении к студентам ректор БГМУ, академик РАН, профессор Валентин Павлов.

Накануне конференции в лекционном зале Клиники БГМУ лекцию о роботизированной и малоинвазивной торакальной хирургии студентам-медикам прочитал доктор отделения торакальной хирургии второй аффилированной больницы Харбинского медицинского университета (Китай) Хао Сюй.

Китайский профессор отметил большую вовлеченность студентов БГМУ Минздрава России в процесс обучения и получения новых знаний.

- Мне очень понравились студенты БГМУ. Это умные ребята. Мне кажется, что в сравнении с нашими (китайскими) студентами они даже более вовлечены в процесс обучения - у нас действительно очень хорошие отношения между нашими университетами. Это мое первое путешествие в Россию и для меня большая честь выступить в стенах вашего университета, - отметил профессор Хао Сюй.

II Евразийский конгресс торакальных хирургов включал богатую деловую программу. На пленарной сессии участники обсудили развитие современной хирургии в России.

- Министерство гордится тем, что Башкортостан, Башкирский медуниверситет стал площадкой для проведения такого крупного мероприятия, - сказала заместитель Министра здравоохранения РБ Динара Еникеева.

Эксперты отмечали высокий уровень развития хирургии, в том числе торакальной, в Башкортостане.

- Обмениваться хирургическими практиками важно, потому что люди имеют свой опыт. В Уфе, в Клинике БГМУ хорошее развитие торакальной хирургии. Наши коллеги часто бывают здесь, оперируют, - добавил Владимир Порханов, академик, директор НИИ краевой клинической больницы имени Очаповского.

На конференции решением Ученого Совета БГМУ Минздрава России звание «Почетный доктор Башкирского государственного медицинского университета» с вручением мантии почётного профессора БГМУ присудили академику, директору НИИ краевой клинической больницы имени Очаповского г. Краснодар Владимиру Проханову и профессору, директору НИИ фтизиопульмонологии г. Санкт Петербург Петру Яблонскому.

В рамках конгресса в уфимском Кампусе также провели олимпиаду по торакальной хирургии. Участниками стали лучшие студенческие команды из Башкирского государственного медицинского университета, Сеченовского университета, Военно-медицинской академии и медицинского факультета СПбГУ.

Организаторами II Евразийского конгресса торакальных хирургов «Обучение, опыт, профессионализм» выступили Минздравы РФ и РБ, Ассамблея народов Евразии, Башгосмедуниверситет, Союз Медицинских профессиональных организаций, Ассоциация торакальных хирургов России, Национальная ассоциация фтизиатров, Ассоциация хирургов Республики Башкортостан, Первый московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, Российско-китайская ассоциация медицинских университетов.

