9 Декабря , 16:45

Межвузовский кампус Уфы принял II Евразийский конгресс торакальных хирургов

В мероприятии приняли участие ведущие торакальные хирурги из России, включая главного торакального хирурга Министерства здравоохранения РФ, профессора Петра Яблонского, академика РАН Владимира Порханова,  профессора, заместителя директора НИИ онкологии им. Герцена Андрея Рябова, а также экспертов из Китая, Узбекистана, и других стран. Всего около 700 хирургов поделились опытом с участниками конгресса.

На повестке конгресса - актуальные вопросы оказания специализированной торакальной помощи, консолидация экспертного и научного потенциала в сфере оказания специализированной онкологической, фтизиатрической и пульмонологической помощи, создания эффективных программ профилактики заболеваний.

Конгресс открылся сессиями «живой хирургии» в Клинике БГМУ с участием приглашенных торакальных хирургов. На операционных столах -пациенты с различными сложными патологиями, к которым применены операционные вмешательства в формате роботической и малоинвазивной хирургии. Клинический опыт врачи передали студентам БГМУ Минздрава России, которые следили за операцией онлайн в Межвузовском студенческом кампусе.

- Не случайно мы собрались на территории Межвузовского кампуса мирового уровня — это одна из научных точек Университета. Сегодня у нас оперируют великий академик Владимир Порханов, герой труда России, главный врач областной больницы Краснодара, легенда торакальной хирургии России, и главный торакальный хирург России, профессор Петр Яблонский. С нами работает большой международный десант — команда Харбинского медицинского университета и коллеги из Узбекистана. Мы живем в уникальное время, для студентов открыты огромные возможности, — отметил в своем обращении к студентам ректор БГМУ, академик РАН, профессор Валентин Павлов.

Накануне конференции в лекционном зале Клиники БГМУ лекцию о роботизированной и малоинвазивной торакальной хирургии студентам-медикам прочитал доктор отделения торакальной хирургии второй аффилированной больницы Харбинского медицинского университета (Китай) Хао Сюй.

Китайский профессор отметил большую вовлеченность студентов БГМУ Минздрава России в процесс обучения и получения новых знаний.

- Мне очень понравились студенты БГМУ. Это умные ребята. Мне кажется, что в сравнении с нашими (китайскими) студентами они даже более вовлечены в процесс обучения - у нас действительно очень хорошие отношения между нашими университетами. Это мое первое путешествие в Россию и для меня большая честь выступить в стенах вашего университета, - отметил профессор Хао Сюй.

II Евразийский конгресс торакальных хирургов включал богатую деловую программу. На пленарной сессии участники обсудили развитие современной хирургии в России.

- Министерство гордится тем, что Башкортостан, Башкирский медуниверситет стал площадкой для проведения такого крупного мероприятия, - сказала заместитель Министра здравоохранения РБ Динара Еникеева.

Эксперты отмечали высокий уровень развития хирургии, в том числе торакальной, в Башкортостане.

- Обмениваться хирургическими практиками важно, потому что люди имеют свой опыт. В Уфе, в Клинике БГМУ хорошее развитие торакальной хирургии. Наши коллеги часто бывают здесь, оперируют, - добавил Владимир Порханов, академик, директор НИИ краевой клинической больницы имени Очаповского.

На конференции решением Ученого Совета БГМУ Минздрава России звание «Почетный доктор Башкирского государственного медицинского университета» с вручением мантии почётного профессора БГМУ присудили академику, директору НИИ краевой клинической больницы имени Очаповского г. Краснодар Владимиру Проханову и профессору, директору НИИ фтизиопульмонологии г. Санкт Петербург Петру Яблонскому.

В рамках конгресса в уфимском Кампусе также провели олимпиаду по торакальной хирургии. Участниками стали лучшие студенческие команды из Башкирского государственного медицинского университета, Сеченовского университета, Военно-медицинской академии и медицинского факультета СПбГУ.

Организаторами II Евразийского конгресса торакальных хирургов «Обучение, опыт, профессионализм» выступили Минздравы РФ и РБ, Ассамблея народов Евразии, Башгосмедуниверситет, Союз Медицинских профессиональных организаций, Ассоциация торакальных хирургов России, Национальная ассоциация фтизиатров, Ассоциация хирургов Республики Башкортостан, Первый московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, Российско-китайская ассоциация медицинских университетов.

Источник:https://pravitelstvorb.ru/news/27990/ 

