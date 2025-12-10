Геномный центр в Уфе - ядро Евразийского НОЦ мирового уровня

– 29 объектов кампусов уже введены в эксплуатацию. В том числе и кампус МГТУ имени Баумана, который представляли Президенту. Также введены объекты кампусов в Новосибирске – это учебный корпус и комплекс общежитий на 690 мест, в Нижнем Новгороде – это 8 корпусов на 1359 мест, в Калининграде – 2 корпуса (многофункциональный центр и общая аудитория с библиотекой), в Челябинске – комплекс на 336 мест и Геномный центр в Уфе – это ядро Евразийского НОЦ мирового уровня, – рассказал Дмитрий Чернышенко.

Геномный центр Уфимского кампуса Евразийского НОЦ Мирового уровня введен в строй в апреле 2025 года. Здесь расположен Центр интеллектуальной геномики для обработки геномных данных в области генетики человека, растений и животных. Также на площадке размещена крупнейшая в стране школа программирования «Школа-21+» для подготовки квалифицированных специалистов в сфере информационных технологий. Школа открыта при взаимодействии Правительства Республики Башкортостан и «Сбера».

– Геномный центр является знаковым объектом для республики, отражающим наше стремление к прогрессу. Здесь формируется научный и кадровый потенциалы Башкортостана завтрашнего дня, – отметил Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров.

Геномный центр является элементом научно-исследовательской инфраструктуры кампуса, предоставляя возможности для обучения, исследования и разработки научно-технологических продуктов в области медицины и сельского хозяйства. В рамках его работы разрабатываются диагностические тест-системы для генетического анализа, платформы для хранения фенотипических и геномных данных, а также другие технологические решения для улучшения качества жизни. В центре реализуется образовательная программа, направленная на подготовку специалистов по геномике и биоинформатике, что позволит подготовить высококвалифицированных профессионалов для работы в передовых сферах медицины и биотехнологий.

Напомним, Башкортостан стал одним из пилотных регионов России, где реализуется федеральный проект по созданию сети современных кампусов. Первая очередь Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе была открыта в феврале 2024 года. Реализация ведется при поддержке национального проекта «Молодежь и дети».

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/28002/