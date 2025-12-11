В Межвузовском кампусе запустили спецкурс для операционных медицинских сестёр

Образовательный курс прошли операционные медицинские сестры из ведущих клиник Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ростова-на-Дону и Владивостока: НМИЦ колопроктологии имени А.Н. Рыжих, НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, Московского многопрофильного научно-клинического центра им. С.П. Боткина, НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, НМИЦ им. В.А. Алмазова, Госпиталя для ветеранов войн, НИИ №1 им. Профессора Очаповского, КДЦ «Здоровье», Дальневосточного федерального университета.

Главная цель образовательного интенсива - инвестировать в главный актив высокотехнологичной операционной: квалификацию и компетенции персонала, сформировать у операционных сестёр универсальные компетенции в условиях высокотехнологичных операционных, через обеспечение безопасности пациентов и персонала при работе с роботизированными системами. Новый подход позволит создать бесшовный и безопасный рабочий контур «хирург-робот-персонал-пациент», где техническая грамотность становится фундаментом для высшего приоритета — гарантированной безопасности всех участников процесса.

Обучение проводилось на трех основных площадках: практические мастер-классы по работе системой DaVinci выполнялисьв в операционной Клиники БГМУ. В Межвузовском студенческом кампусе на площадке научных лабораторий БГМУ Минздрава России были организованы лекционные занятия и лабораторные работы на тему стерилизации медизделий и обработки эндоскопического оборудования. На площадке аккредитационно-симуляционного центра БГМУ состоялось обучение навыкам базовой реанимации, оказанию экстренной первой помощи.

Запуск этого курса — важный шаг в развитии российского здравоохранения. Он переводит подготовку средних медицинских работников на качественно новый уровень, отвечая на вызовы цифровизации и внедрения современных хирургических технологий.

Источник: https://campusufa.ru/news/1627