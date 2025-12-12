-11 °С
Резидент Межвузовского кампуса вошел в ТОП-5 лучших педагогических вузов

Резидент Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ, Акмуллинский университет вошел в ТОП-5 лучших педагогических вузов по информационной работе и коммуникациям в сфере образования и был награжден Благодарственным письмом министра просвещения РФ Сергея Кравцова за высокий профессионализм, ответственный подход к информационной работе и значительный вклад в реализацию образовательной политики в 2025 году.

Награждение состоялось на Всероссийском семинаре для пресс-секретарей системы образования. Благодарственные письма вручили замминистра просвещения РФ Владимир Желонкин и директор Департамента внешних коммуникаций и референтуры Минпросвещения России Ирина Шилкина. 

Пресс-секретарь БГПУ имени М. Акмуллы Елена Киселева назвала победу признанием ежедневной работы коллектива в течение года и поблагодарила Министерство просвещения РФ за содержательный и прикладной образовательный семинар.

«Спикеры высокого профессионального уровня, представленные на мероприятии, дали много новых знаний, стратегий и инструментов. Антикризисные коммуникации, эффективное взаимодействие со СМИ, увеличение медиарезонанса, правильная подача контента, выстраивание диалога с целевой аудиторией – это будни информационных управлений университетов. Сегодня пресс-службы — опора системы образования в эпоху информационных вызовов, выполняющая большую роль не только в освещении деятельности образовательных организаций, но и в формировании мировоззрения молодых людей», – подчеркнула Елена Киселева.

Источник: https://campusufa.ru/news/1629 

