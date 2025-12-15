-11 °С
Облачно
VKTelegramOK80 лет ПобедыMAX
Все новости
Новости
15 Декабря , 21:25

Константин Толкачёв встретился с уроженцами Башкирии

В полномочном представительстве РБ при президенте РФ в Москве состоялась встреча председателя Госсобрания РБ Константина Толкачева со студентами и аспирантами - уроженцами республики, обучающимися в ведущих московских вузах.

Константин Толкачёв встретился с уроженцами Башкирии
Константин Толкачёв встретился с уроженцами Башкирии

В мероприятии приняли участие около 70 человек, обучающихся в МГУ, МГИМО, ВШЭ, МГТУ им. Баумана, РАНХиГС и других вузах.

- Ваши энергия, знания и стремление к развитию - это самый ценный капитал Башкортостана, залог его будущего процветания. Мы видим в вас будущих специалистов высокого уровня, ученых, предпринимателей и общественных деятелей. Ваша малая родина формирует комфортные условия для вашего возвращения и реализации самых амбициозных проектов, - отметил спикер парламента. - Для дальнейшего поступательного развития республики нужны активные, амбициозные кадры. Квалифицированные специалисты, желающие жить и работать во благо родной республики, всегда найдут у нас поддержку и реальные возможности для карьерного роста.

Он подробно рассказал о социально-экономическом развитии региона, сделав акцент на возможностях для молодежи: работе Молодежной общественной палаты и Молодежного правительства, региональных грантах для стартапов, развитии межвузовского кампуса и научно-образовательного центра мирового уровня.

Студенты задали вопросы о трудоустройстве и стажировках в органах государственной власти региона, механизмах поддержки молодых специалистов и ученых, а также о развитии различных отраслей экономики республики. Константин Толкачев вручил награды отличившимся студентам за успехи в учебе, научную и общественную деятельность.

Фото: пресс-служба Госсобрания

Автор:
Читайте нас

© 2025 Стерлитамакский рабочий


Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru