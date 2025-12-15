Приложение «Госуслуги Дом» установили более 400 тысяч жителей республики

Основные возможности приложения это оплата услуг ЖКХ без комиссии (через СБП), передача показаний приборов учета, направление заявки в управляющую организацию, проведение общих собраний собственников онлайн. В случае аварийной ситуации в доме или квартире через приложение можно оперативно связаться с аварийно-диспетчерской службой. «Госуслуги Дом» доступно как для собственников помещений в многоквартирных домах, в том числе нежилых: кладовок и машино-мест, так и для жителей частных жилых домов и домов блокированной застройки. Также есть возможность гостевого доступа, когда собственник может выдать доступ с ограниченным набором функций к своей недвижимости людям, которым доверяет. Это дает возможность жителям старшего поколения попросить своих детей помочь с передачей показаний счетчиков, оплатой ЖКУ, а арендаторам квартир самим оплачивать коммунальные услуги и передавать показания. «Госуслуги Дом» можно скачать во всех популярных магазинах приложений для мобильных операционных систем, либо по ссылке https://redirect.appmetrica.yandex.com/serve/315953704714916676

Отдельная регистрация не требуется, авторизация в приложении осуществляется через подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. Данные о недвижимости, приборах учета и счетах загрузятся автоматически.