15 Декабря , 21:19

Приложение «Госуслуги Дом» установили более 400 тысяч жителей республики

Более 400 тысяч жителей Республики Башкортостан оценили преимущества мобильного приложения «Госуслуги Дом», которое позволяет быстро и удобно решать вопросы ЖКХ в одном окне. Всего в стране уже более 14 млн пользователей. 

 Основные возможности приложения это оплата услуг ЖКХ без комиссии (через СБП), передача показаний приборов учета, направление заявки в управляющую организацию, проведение общих собраний собственников онлайн. В случае аварийной ситуации в доме или квартире через приложение можно оперативно связаться с аварийно-диспетчерской службой. «Госуслуги Дом» доступно как для собственников помещений в многоквартирных домах, в том числе нежилых: кладовок и машино-мест, так и для жителей частных жилых домов и домов блокированной застройки. Также есть возможность гостевого доступа, когда собственник может выдать доступ с ограниченным набором функций к своей недвижимости людям, которым доверяет. Это дает возможность жителям старшего поколения попросить своих детей помочь с передачей показаний счетчиков, оплатой ЖКУ, а арендаторам квартир самим оплачивать коммунальные услуги и передавать показания. «Госуслуги Дом» можно скачать во всех популярных магазинах приложений для мобильных операционных систем, либо по ссылке https://redirect.appmetrica.yandex.com/serve/315953704714916676

Отдельная регистрация не требуется, авторизация в приложении осуществляется через подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. Данные о недвижимости, приборах учета и счетах загрузятся автоматически. 

