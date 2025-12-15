В Башкирии перешли на новый этап исследований в разработке антидепрессанта

- Наблюдая за поведением лабораторных животных в специальных установках-лабиринтах, мы можем оценить, как наши вещества влияют на головной мозг – в первую очередь, на эмоциональное состояние и когнитивные функции (внимание, память, обучение) моделей. Как правило, под влиянием антидепрессантов животные лучше адаптируются к стрессовым условиям, быстрее находят выход из некомфортных условий (таких, как плавание, например) и меньше впадают в отчаяние по сравнению с теми лабораторными животными, которые не получали соединения, – рассказала научный сотрудник лаборатории поиска малых таргетных молекул БГМУ Минздрава России, к.м.н. Гульнара Гайсина.

Исследователи изучают влияние психотропных молекул на рыбах: в аквариум добавляют раствор соединений и наблюдают за поведением водных обитателей. Если рыбы испытывают страх и тревогу, они залегают на дно. При положительном воздействии антидепрессанта рыбы плавают в верхней части аквариума.

Химики БГМУ Минздрава России синтезируют уникальные тиетаносодержащие соединения, которые ранее не существовали и не были изучены. Эти вещества могут стать основой для создания оригинальных, принципиально новых по структуре и механизму действия отечественных антидепрессантов. Ожидается, что благодаря проводимым исследованиям ученым БГМУ Минздрава России удастся повысить эффективность лечения депрессивных расстройств.

В настоящее время в России насчитывается более 5 миллионов человек с депрессивными расстройствами, и, по мнению медиков, их число будет только увеличиваться. Разработкой уже заинтересовались ученые других университетов и фармакологических компаний.

Научные работы в лаборатории поиска малых таргетных молекул в Межвузовском кампусе Евразийского НОЦ проводятся в рамках реализации программы развития «Приоритет-2030».

Источник: https://campusufa.ru/news/1632