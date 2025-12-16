Башкортостан и Ташкентская область Узбекистана готовятся к реализации проектов

Напомним, в начале декабря 2025 года в рамках заседания Российско-узбекской межправкомиссии заместитель Премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев и Глава Башкортостана Радий Хабиров подписали дорожную карту по развитию торгово-экономического сотрудничества между регионами Узбекистана и Башкортостаном.

Документ предполагает расширение взаимодействия в части промышленной кооперации и инвестиционной политики, в сферах АПК, торговли, туризма, образования, культуры и спорта. В числе приоритетных направлений – несколько совместных инициатив с Ташкентской областью.

Речь, в частности, идёт о создании технопарка «Бекабад», на территории которого заинтересованы работать резиденты из Башкортостана.

– Это флагманский проект, его реализацию поддерживает руководство Узбекистана. Важно в ближайшее время разработать дорожную карту по строительству этого объекта, – отметил Радий Хабиров. – Считаю необходимым ещё раз обсудить наши планы в конце месяца и далее двигаться с учётом согласованных сроков работы.

Подробнее о механизмах участия Башкортостана в проекте, а также намерениях компаний-резидентов доложил вице-премьер – министр промышленности, энергетики и инноваций региона Александр Шельдяев. Так, в ближайшее время в Узбекистан отправится рабочая группа экспертов для предметного обсуждения дальнейшей работы.

Хоким Ташкентской области Зойир Мирзаев поддержал озвученные предложения и выразил готовность оказать необходимое содействие делегации Башкортостана.

Узбекская сторона в свою очередь заинтересована в реализации проектов в сфере гостиничного бизнеса, растениеводства и животноводства. Предварительных договорённостей о совместной работе в этих направлениях достигли на Международной неделе бизнеса, которая прошла в Уфе с 3 по 5 декабря. Также зарубежные партнёры рассмотрят возможности поставки производимого компаниями Башкортостана оборудования на крупные горнодобывающие производства Узбекистана.

По итогам совещания стороны договорились подготовить дорожные карты реализации совместных проектов.

Источник: https://glavarb.ru/ru/