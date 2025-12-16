-11 °С
16 Декабря , 12:15

Почти в 10 тысячах организациях Башкирии трудоустроены люди с инвалидностью

Содействие занятости инвалидов обсудили на заседании Правительства Башкортостана. В условиях кадрового дефицита обеспечение занятости граждан с инвалидностью приобретает особую актуальность. Для развития этой сферы рынка труда действуют меры поддержки в рамках национального проекта «Кадры».

— У нас проживают 238 тысяч граждан в возрасте старше 15 лет, имеющие инвалидность. Более 95 тысяч из них — трудоспособные люди, при этом доля работающих инвалидов, а это ключевой показатель Национального рейтинга качества жизни, составляет 27% при среднероссийском уровне в 29%, — отметил Премьер-министр Правительства Башкортостана Андрей Назаров.

Начиная с 2017 года темп увеличения доли работающих граждан с инвалидностью в Башкортостане выше, чем в целом по стране и ПФО. Сотрудники с инвалидностью сегодня трудятся в 9837 организациях республики, за последний год трудоустроили инвалидов 544 работодателя. 1855 граждан зарегистрированы предпринимателями, почти 6 тысяч инвалидов оформлены самозанятыми. Наибольшее увеличение численности сотрудников с инвалидностью наблюдается на промышленных предприятиях, в торговле, строительстве и здравоохранении. Основной инструмент повышения трудовой занятости граждан — квотирование рабочих мест.

— В республике квота установлена у 3,5 тысячи работодателей на 9 тысяч рабочих мест. Это те трудовые коллективы, где работают более 35 человек. На заквотированных местах сегодня трудятся 7 700 граждан. Спикер отметила, что начиная с 2024 года исполнение квоты увеличилось с 73% до 84%, — отметила министр семьи, труда и соцзащиты населения Башкортостана Ленара Иванова.
 
Источник: Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан.
