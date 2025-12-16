Сетевая компания Башкирии внедряет бережливые технологии

Соглашение о сотрудничестве подписано Правительством республики с руководством компании.





— Энергетика — основа устойчивого развития территорий и экономики. Повышение производительности в этой отрасли напрямую влияет на качество жизни людей и конкурентоспособность бизнеса. Оптимизация процессов в сетевых компаниях позволяет повысить надежность электроснабжения тысяч потребителей, сократить сроки подключения и выполнения заявок, — отметил Первый заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан — министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов.





По итогам начальной диагностики эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда начнут разрабатывать первые предложения по оптимизации процессов. Затем рабочая группа предприятия совместно с экспертами приступит к их реализации.





— Для компании, которая активно внедряет современные технологии и отечественные разработки для повышения надежности сетей, участие в федеральном проекте — логичный шаг. Мы рассчитываем, что методы бережливого производства позволят системно усовершенствовать ключевые процессы, что в итоге положительно скажется на качестве наших услуг, — поделился директор ООО «ГИП-Электро» Александр Нусенкис.





Эксперты Регионального центра компетенций будут сопровождать предприятие в течение нескольких месяцев, помогая внедрять лучшие практики для сокращения издержек и повышения скорости выполнения работ.





Справочно:



Федеральный проект «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» предоставляет предприятиям возможность получить доступ к безвозмездной поддержке экспертов, включая консультационное и методическое сопровождение, а также обучение персонала. Подать заявку можно на платформе производительность.рф или обратиться в Региональный центр компетенций в сфере производительности труда РБ по тел. +7(347)246-83-65.

Источник: Региональный центр компетенций в сфере производительности труда