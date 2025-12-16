-11 °С
16 Декабря , 12:07

Сетевая компания Башкирии внедряет бережливые технологии

Территориальная сетевая компания ООО «ГИП-Электро» присоединилась к федеральному проекту «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

 Соглашение о сотрудничестве подписано Правительством республики с руководством компании.

— Энергетика — основа устойчивого развития территорий и экономики. Повышение производительности в этой отрасли напрямую влияет на качество жизни людей и конкурентоспособность бизнеса. Оптимизация процессов в сетевых компаниях позволяет повысить надежность электроснабжения тысяч потребителей, сократить сроки подключения и выполнения заявок, — отметил Первый заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан — министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов.

По итогам начальной диагностики эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда начнут разрабатывать первые предложения по оптимизации процессов. Затем рабочая группа предприятия совместно с экспертами приступит к их реализации.

— Для компании, которая активно внедряет современные технологии и отечественные разработки для повышения надежности сетей, участие в федеральном проекте — логичный шаг. Мы рассчитываем, что методы бережливого производства позволят системно усовершенствовать ключевые процессы, что в итоге положительно скажется на качестве наших услуг, — поделился директор ООО «ГИП-Электро» Александр Нусенкис.

Эксперты Регионального центра компетенций будут сопровождать предприятие в течение нескольких месяцев, помогая внедрять лучшие практики для сокращения издержек и повышения скорости выполнения работ.

Справочно:
Федеральный проект «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» предоставляет предприятиям возможность получить доступ к безвозмездной поддержке экспертов, включая консультационное и методическое сопровождение, а также обучение персонала. Подать заявку можно на платформе производительность.рф или обратиться в Региональный центр компетенций в сфере производительности труда РБ по тел. +7(347)246-83-65.
 
Источник: Региональный центр компетенций в сфере производительности труда
