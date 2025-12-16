В Башкирии назвали лауреатов молодёжных премий им. Шайхзады Бабича

Конкурсная комиссия оценивала работы, опубликованные в 2023 и 2024 годы.

Путём тайного голосования комиссия определила трёх победителей, чьи достижения получили высокое признание:

Таипов Дамир Рафисович — «За высокие профессиональные достижения и пропаганду башкирской музыки в области вокального искусства»;

Мусина Загида Хакимьяновна и Урманшина Разина Гильмановна — «За художественный перевод книги Кемеля Токаева «Таинственный след» и вклад в развитие современной национальной прозы»;

Аралбаев Хабир Фаттахович — «За работу в области башкирского народно-сценического танца как солиста в хореографической картине «Три брата» и продвижение башкирского хореографического искусства как культурного наследия Республики Башкортостан».

— Выбор победителей был сложным, номинанты безусловно талантливы и оригинальны, а работы несли в себе глубокие смыслы и большую историю. Преданность делу и активная творческая позиция нашей молодёжи вдохновляют и вносят неоценимый вклад в сохранение и развитие богатой культуры нашей республики. В ближайшие дни проведём церемонию награждения лауреатов в Доме республики, — отметил министр молодёжной политики Башкортостана Вито Сабиров.

Церемония награждения победителей будет приурочена ко Дню Конституции Республики Башкортостан.

Фото: министерство национальной политики РБ.

Источник: Республика Башкортостан