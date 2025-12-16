Власти Башкирии рассказали о работе дорожных и коммунальных служб в праздники

Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель руководителя ГКУ «Управление дорожного хозяйства Республики Башкортостан» Ильсур Якупов.

По его словам, ежедневно на расчистку дорог в республике в зависимости от погодных условий выходит около 600 единиц техники. В приоритетном порядке очищаются федеральные трассы, затем дороги регионального, межмуниципального и местного значения.

В сложных погодных условиях — при затяжных снегопадах и метелях — налажено оперативное взаимодействие рабочей группы с диспетчерскими службами «Башкиравтодора» и Упрдор «Приуралье». Это позволяет своевременно реагировать на ситуацию и не допускать задержек в уборке. Если у жителей возникают проблемы, они могут напрямую обращаться в дорожное управление: все обращения фиксируются и отрабатываются, независимо от того, относится ли дорога к местному уровню или находится на балансе сельсовета. Максимальный срок реагирования — в течение рабочего дня, при этом ни одна дорога не останется без очистки.

Также на пресс-конференции министр природопользования и экологии Башкортостана Нияз Фазылов сообщил, что в новогодние праздники вывоз мусора будет организован в усиленном режиме, как и в предыдущие годы. Традиционно рост объема ТКО наблюдается с 30 декабря по 3–4 января.

Для оперативного реагирования создан штаб под руководством минэкологии республики. Уже проводятся видеоконференции с региональными операторами для ежедневного решения возникающих вопросов. Утверждены графики вывоза отходов на январь 2026 года для всех муниципалитетов. В городах и районных центрах мусор будут вывозить ежедневно, в остальных населенных пунктах — один раз в три дня. При необходимости регоператоры будут осуществлять повторный вывоз в течение суток.

В этом году увеличено количество специализированной техники, а также отработаны алгоритмы взаимодействия между муниципалитетами и регоператорами на случай снегопадов, чтобы обеспечить доступ к контейнерным площадкам. В праздничные дни будут работать дежурные службы. По словам министра, отрасль обращения с отходами полностью цифровизирована, что позволяет в режиме онлайн отслеживать любые сбои. За шесть лет все процессы отлажены, поэтому вывоз мусора планируется без срывов и инцидентов.

Директор компании «Экология Т» — регионального оператора зоны № 4 — Ильнур Шакиров отметил, что в праздничные дни на их территории ежедневно будут работать от 30 до 40 маршрутов. В резерве находятся 10 мусоровозов с экипажами на случай необходимости.

По вопросам, связанным с вывозом отходов, жители республики могут обращаться на круглосуточную линию Минэкологии Башкортостана по телефону +7 (3472) 18-04-30, в диспетчерскую службу по номеру 218-04-01, а также в социальные сети ведомства, на горячие линии регоператоров и в диспетчерские службы муниципалитетов.

Контакты горячих линий регоператоров:

АО «САХ» (зона № 1) — 8 (347) 282-05-35

«Эко-Сити» (зоны № 2 и № 3) — 8 (347) 298-04-90

«Экология Т» (зона № 4) — 8 (800) 250-01-85

«Чистый город+» (зона № 4+) — 8 (927) 327-97-79

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: Валерий Шахов