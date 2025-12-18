Тепло Башкирии: священнослужители привезли в зону СВО посылки к Новому году

Священнослужители Хамза Хафизов и Виктор Иванов вновь приехали к военным в зону СВО. Они лично доставили гуманитарную помощь. Помимо предметов первой необходимости, теплых вещей и многого другого бойцам передали новогодние подарки. Так, например, бойцу с позывным "Медведь" и его товарищам привезли гуся.

- Ты находишься на штурмах, ты толком не можешь помыться и не отдыхаешь, - обратился ко всем военным Хафизов. - Мы с отцом Виктором (протоиерей Виктор Иванов - прим.ред.) так хотели с вами встретиться и передать гуся на Новый год. Дай Бог, увидимся еще после Нового года. Доброго вам здоровья! Вернитесь, братья, живыми! Аминь!

Алсу МУЛЛАХМЕТОВА. Видео автора.

Источник: https://mgazeta.com/