-11 °С
Облачно
VKTelegramOK80 лет ПобедыMAX
Все новости
Новости
18 Декабря , 12:17

Тепло Башкирии: священнослужители привезли в зону СВО посылки к Новому году

Сегодня бойцам из Башкирии в зону проведения специальной военной операции доставили посылки от земляков.

Священнослужители Хамза Хафизов и Виктор Иванов вновь приехали к военным в зону СВО. Они лично доставили гуманитарную помощь. Помимо предметов первой необходимости, теплых вещей и многого другого бойцам передали новогодние подарки. Так, например, бойцу с позывным "Медведь" и его товарищам привезли гуся.

- Ты находишься на штурмах, ты толком не можешь помыться и не отдыхаешь, - обратился ко всем военным Хафизов. - Мы с отцом Виктором (протоиерей Виктор Иванов - прим.ред.) так хотели с вами встретиться и передать гуся на Новый год. Дай Бог, увидимся еще после Нового года. Доброго вам здоровья! Вернитесь, братья, живыми! Аминь!

Алсу МУЛЛАХМЕТОВА. Видео автора.

Источник: https://mgazeta.com/

Автор:
Читайте нас

© 2025 Стерлитамакский рабочий


Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru