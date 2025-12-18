Замглавы Минпросвещения РФ Александр Бугаев посетил Межвузовский кампус

В уфимском кампусе федеральный гость высоко оценил возможности лабораторий УГНТУ, УУНиТ и БГМУ Минздрава России.

Далее Александр Бугаев вместе с ректором университета Салаватом Сагитовым проехал в институты резидента кампуса, Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы.

Визит представителя федерального Минпросвещения начался с фотовыставки «Как молоды мы были...», посвященной стройотрядовскому движению Республики Башкортостан. Добро.Центр БГПУ им. М.Акмуллы существует с 2013 года и в него входят 575 волонтеров. Центр реализует социальные акции для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Декан Института физики, математики, цифровых и нанотехнологий Азат Юсупов познакомил Александра Вячеславовича с разработками лаборатории «Наноэлектроники перспективных материалов имени А. Лачинова» и Молодежной лаборатории «Прикладная физика и технологии наносенсорики».

Салават Сагитов отметил, что в вузе особенное внимание уделяется фундаментальной и прикладной науке. Так, в 2025 году университет реализовал проекты по госзаданиям Министерства просвещения РФ на сумму 53 миллиона рублей.

В Институте физической культуры и здоровья человека замминистра показали кабинет, где проходят лекционные и практические занятия по основам здорового образа жизни, первой помощи и основам медицинских знаний. Здесь располагаются роботы-тренажеры «Глаша», «Гоша» и «Гаврюша» и манекены, тренажеры для освоения навыков сердечно-легочной реанимации, тактические аптечки и средства первой помощи. Ремонт в обновленных кабинетах, мебель и оборудование для них приобретены по программе модернизации системы образования, реализуемой Минпросвещения РФ в рамках федерального проекта «Педагоги и наставники» национального проекта «Молодёжь и дети».

- Башкирский госпедуниверситет динамично развивается, за что большая благодарность ректору и профессорско-преподавательскому составу. Потому что каждый раз приезжаешь и видишь что-то новое. Но самое главное - у студентов, у аспирантов горят глаза. Это лучший показатель того, что здесь им интересно. Одно из важнейших направлений - патриотическое воспитание. Подготовка соответствующих специалистов – одна из важнейших задач, в Акмуллинском университете и Межвузовском студенческом кампусе Уфы вся материально-техническая база этому соответствует, созданы все условия, - отметил Александр Бугаев.

Правительство РБ