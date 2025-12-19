-11 °С
Ученые Межвузовского кампуса разрабатывают регистратор для автотранспорта

Резидент Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ, Уфимский государственный нефтяной технический университет создает интеллектуальный бортовой регистратор для испытаний новых транспортных средств. Проект реализуется совместно с «Газпромом» и «КАМАЗом» в рамках «Приоритет-2030» и нацелен на импортозамещение оборудования, которое стало недоступно после введения санкций.

Ученые кафедры эксплуатации наземного транспорта в нефтегазовой промышленности и строительстве (ЭНТ) УГНТУ разрабатывают программно-аппаратный комплекс, который будет в 2–3 раза дешевле зарубежных аналогов и позволит быстрее анализировать результаты испытаний и корректировать конструкцию техники.

- Для транспортной отрасли важно сокращать цикл от проектирования до выхода техники на рынок. Такой регистратор помогает оперативно оценивать работу узлов по сигналам датчиков и быстрее принимать инженерные решения — это напрямую влияет на качество, надежность и безопасность, - подчеркнул важность разработки первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Виктор Жульков.

Для анализа данных разрабатывается специальное программное обеспечение на основе машинного обучения и искусственного интеллекта - оно поможет обрабатывать большие массивы информации и заметно сократит время обработки.

-  Уникальность нашего устройства в том, что оно выявляет детонационные процессы в двигателе, может длительно регистрировать параметры работы двигателя и других мехатронных систем. Еще одним преимуществом является способность интегрироваться в архитектуру транспортного средства и синхронно фиксировать данные цифровой сети автомобиля и сигналы датчиков испытателей, - говорит руководитель проекта, заведующий кафедрой ЭНТ УГНТУ Сергей Кинёв. 

По словам разработчиков, подобных автономных регистраторов российского производства пока не существует. Импортные же регистраторы в нашу страну сейчас не поставляют, к тому же они очень дороги. Ученые УГНТУ стремятся разработать устройство, которое будет значительно доступнее по стоимости и производиться по возможности из российских компонентов.

Исследователи уже собрали макетный образец и проверили его работоспособность. Параллельно с этим к работе приступит команда программистов. К ней планируется привлечь студентов кафедры вычислительной техники и инженерной кибернетики.

- Мы хотим дать отечественным разработчикам и производителям автотранспорта доступный инструмент, который позволит очень быстро получить результат. Нашим устройством можно будет «бесшовно» заменить иностранный регистратор, который применяется в этой сфере, — делится доцент кафедры ЭНТ УГНТУ Данир Шамсутдинов, один из ведущих участников проекта.

У бортового регистратора большая целевая аудитория - производители и разработчики колёсных транспортных средств, научно-исследовательские институты, вузы, даже спортсмены-автогонщики. Разработанный командой для собственных нужд и запатентованный генератор сигналов уже заинтересовал специалистов по диагностике автомобилей. 

