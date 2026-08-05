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5 Августа , 05:00

Предпринимателям Башкортостана рассказали о специфике экспорта в ОАЭ

В рамках цикла видеопроектов с участием представителей Башкортостана при Торговых представительствах России за рубежом вышел новый выпуск, посвящённый сотрудничеству с Объединёнными Арабскими Эмиратами.

Предпринимателям Башкортостана рассказали о специфике экспорта в ОАЭПредпринимателям Башкортостана рассказали о специфике экспорта в ОАЭ
Предпринимателям Башкортостана рассказали о специфике экспорта в ОАЭ

 Представитель республики Роман Громов рассказал о ключевых особенностях выхода на этот перспективный рынок, высоких требованиях к продукции и возможностях, которые ОАЭ открывают для дальнейшего продвижения в Африку и Юго-Восточную Азию. Работа ведётся в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкортостана Маргарита Болычева отметила, что по итогам прошлого года внешнеторговый оборот республики с ОАЭ вырос на 63,1%, а объём экспорта увеличился на 65%. Доля экспорта в общем товарообороте достигает 99,7% — это говорит о высокой востребованности башкирской продукции на ближневосточном рынке. В первом квартале текущего года также фиксируется рост поставок минеральных продуктов и металлоизделий.

В новом выпуске Роман Громов отвечает на вопросы, которые чаще всего волнуют экспортёров: обязательность халяль-сертификации, типичные ошибки новичков — и даёт практические советы, способные сэкономить предпринимателю как минимум месяц при подготовке к выходу на рынок. Видео уже доступно для просмотра.

В планах — продолжение серии интервью с представителями Башкортостана в других странах и расширение инструментов поддержки экспортёров, включая консультационную и сертификационную помощь.

Получить сопровождение при выходе на рынок ОАЭ можно в Центре поддержки экспорта Башкортостана (тел.: +7 (347) 246-68-15, e-mail: exportcenter@bashkortostan.ru) или напрямую в Представительстве республики в ОАЭ (тел.: +7 919 619-99-90, e-mail: g-rv@ya.ru).

Источник: Министерство внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан.

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