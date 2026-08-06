На «Инвестчасе» одобрили новые проекты

На нём одобрили новые проекты в промышленности, сельском хозяйстве и сфере услуг.

Региональный директор по Приволжскому региону ООО «Северная Нива» (входит в группу компаний «ЭкоНива») Николай Лукерин представил проект реконструкции животноводческого комплекса «Семёно-Макарово» в Ермекеевском районе.

Речь идёт о строительстве на действующей сельхозплощадке трёх коровников общей вместимостью 1 000 голов крупного рогатого скота. Это позволит довести общее поголовье до 3 800 коров и увеличить объёмы производства молока до 46 тысяч тонн в год.

Инвестор вложил в расширение комплекса 399 млн рублей и уже возвёл новые объекты. До конца 2026 года предприятие выйдет на проектную мощность.

В качестве мер поддержки проект получил статус приоритетного с предоставлением налоговых льгот.

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Директор по развитию компании «Развитие сети быстрого питания» Юлия Азаматова представила проекты строительства в Стерлитамаке двух ресторанов – Rostic’s площадью 450 кв. м и «Сыроварня» площадью 1000 кв. м. Общий объём вложений в их создание оценивается в 195 млн рублей. Запуск заведений позволит создать 65 новых рабочих мест.

Инвестиционный комитет одобрил представленные проекты и присвоил им статус приоритетных. Администрация муниципалитета также окажет содействие в оформлении аренды земельных участков для возведения объектов.

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Промпроизводство в Иглинском районе создаёт компания «БашЛидерГрупп». Её представитель Алексей Зинов сообщил, что в рамках проекта стоимостью 325 млн рублей на площадке близ села Алаторка разместят технологический комплекс по изготовлению металлоконструкций, административные и складские помещения.

Для строительства уже подобрали земельный участок и подготовили необходимую документацию. Всего на новом объекте планируют создать 25 рабочих мест.

По итогам обсуждения проект получил статус приоритетного. Администрация муниципалитета также окажет содействие в оформлении аренды участка.

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Инвестиционный комитет Башкортостана также одобрил две инициативы в сфере услуг. Компания «Альянс» намерена построить в Ишимбае придорожный комплекс «Дуслык» стоимостью 40 млн рублей. А ООО «Вектор» планирует создать в Чишминском районе турбазу «Сосны» с объёмом вложений 40 млн. Проекты получили статус приоритетных.

Источник и фото: https://glavarb.ru