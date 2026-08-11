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Новости
11 Августа , 12:31

В Башкирии оказывают адресную социальную помощь

Реализация социальных контрактов в Башкортостане способствует устойчивому росту доходов малоимущих семей.

Адресная социальная помощь на основании социального контракта при правильном системном сопровождении способствует устойчивому росту доходов малоимущих семей через развитие собственного дела. Об этом рассказала министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ольга Кабанова на еженедельном оперативном совещании, которое провёл Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Соцконтракт могут заключить малоимущие семьи или одинокие жители, а также участники специальной военной операции и супруги ветеранов СВО, признанных инвалидами I или II группы. Основные направления – поиск работы, ведение индивидуальной предпринимательской деятельности, личного подсобного хозяйства и иные мероприятия по преодолению трудной жизненной ситуации.

С 2020 года в регионе заключили 30,4 тысячи социальных контрактов. На эти цели из федерального бюджета удалось привлечь более 3,5 млрд рублей.

В планах на 2026 год – порядка 4 тысяч соцконтрактов. Объём их финансирования составит 867 млн рублей. При этом 200 контрактов предусмотрены для участников СВО, чтобы помочь им запустить своё дело.

– Право на их заключение определяется без оценки доходов при условии, что заявители уволены с военной службы или завершили исполнение контракта с Минобороны, и признаны в установленном порядке безработными или ищущими работу. Обязательным при подаче заявления является наличие рекомендации Госфонда «Защитники Отечества», – пояснила Ольга Кабанова. – По выбору участников СВО, признанных инвалидами I или II группы, социальный контракт может быть заключён и с их супругами. Важно, что соцконтракт по указанному направлению заключается однократно.

Министр отметила, что в целом самыми востребованными остаются контракты на ведение индивидуальной предпринимательской деятельности, в рамках которых предусмотрена единовременная выплата до 350 тысяч рублей. При этом жители сами выбирают сферу, в которой хотят работать. Так, участница СВО, мама двоих детей из Уфы открыла кабинет реабилитации и восстановительной медицины. А ветеран спецоперации из Октябрьского запустил изготовление корпусной мебели.

Анализ эффективности соцконтрактов, завершённых в 2025 году, показал, что 76 процентов участников проекта смогли увеличить свои доходы. А у более чем 38 процентов уровень дохода превысил величину прожиточного минимума и позволил выйти из категории малоимущих.

При этом 71 процент тех, кто начал свой бизнес в рамках соцконтракта, продолжают предпринимательскую деятельность и после его завершения, в том числе благодаря сопровождению со стороны бизнес-шерифов и наставников из числа успешных предпринимателей.

– Эта работа хорошо налажена. Важно её продолжать, – резюмировал Глава Башкортостана. – Главное, что соцконтракт даёт возможность малоимущим семьям встать на ноги.
Источник: сайт Главы РБ.
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