Эпос «Урал-Батыр» станет драйвером развития туризма в Башкирии

Министр предпринимательства и туризма Башкортостана Светлана Верещагина отметила мировую ценность произведения и его значительный туристический потенциал. По её словам, в республике уже разрабатывают тематические маршруты, выпускают сувениры и организуют события, вдохновлённые эпосом. Главная цель сейчас — сформировать из культурного наследия эффективный бренд: он должен не только привлекать путешественников, но и давать новые возможности местным предпринимателям.

Депутат Госдумы Эльвира Аиткулова подчеркнула особое значение эпоса для жителей Башкирии — она назвала его «генетическим паспортом народа». Аиткулова уверена, что «Урал‑Батыр» способен стать не только культурным символом, но и экономическим ресурсом: он может влиять на развитие туризма, бизнеса и формировать узнаваемость республики. Депутат также обратила внимание на универсальность эпоса: его содержание резонирует с людьми разных возрастов, отвечая на важные для каждого этапа жизни вопросы.

И. о. министра культуры Башкортостана Фанур Шайхисламов рассказал о традиционных мероприятиях, посвящённых эпосу, и акцентировал внимание на роли мифологии в современном туризме. Он пояснил, что сегодня путешественники ищут не просто яркие впечатления, а глубинные смыслы, которыми потом делятся с окружающими, — и именно мифология помогает создать такую ценность. В качестве удачного примера Шайхисламов привёл группу Ay Yola: коллектив сумел донести мотивы эпоса до широкой аудитории, благодаря чему «Урал‑Батыр» стал узнаваем далеко за пределами региона.

Значимую роль в продвижении эпоса играет башкирское издательство «Китап» имени Зайнаб Биишевой. Как сообщила первый заместитель руководителя Агентства по печати и СМИ Башкортостана Елена Арямнова, за последние 10 лет издательство выпустило 15 изданий эпоса на пяти языках. Такая работа помогает позиционировать «Урал‑Батыр» не как локальный фольклор, а как часть мирового культурного наследия — это укрепляет репутацию национальной литературы и повышает интерес туристов. Арямнова также отметила, что магазин «Китап» в центре Уфы, где представлен самый обширный ассортимент книг по эпосу, фактически уже функционирует как туристическая точка притяжения благодаря удачному расположению и насыщенному тематическому наполнению.

В завершение Светлана Верещагина анонсировала утверждение межведомственного плана по включению эпоса в туристическую повестку республики — документ планируют согласовать в течение месяца.

Источник: «Молодёжная газета»

Фото: Агентство по печати и СМИ Башкортостана