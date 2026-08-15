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15 Августа , 07:55

На сабантуе «Зауралье» подвели итоги рейтинга муниципального инвестстандарта

На инвестсабантуе «Зауралье» в Сибае озвучили итоги рейтинга внедрения муниципального инвестиционного стандарта Башкортостана. Стандарт призван повысить эффективность работы местных властей по привлечению инвестиций, сформировать единый подход к сопровождению инвестпроектов и создать комфортные условия для бизнеса с учётом его потребностей.

На сабантуе «Зауралье» подвели итоги рейтинга муниципального инвестстандартаНа сабантуе «Зауралье» подвели итоги рейтинга муниципального инвестстандарта
На сабантуе «Зауралье» подвели итоги рейтинга муниципального инвестстандарта

В церемонии участвовали Премьер‑министр Правительства РБ Андрей Назаров и гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

Светлана Чупшева подчеркнула важность создания благоприятных условий для предпринимателей: по её словам, сильная экономика — основа суверенитета страны, и системная работа здесь ведётся на всех уровнях. Она отметила ценность соревновательного элемента в рейтинге муниципалитетов: он стимулирует обмен лучшими практиками и даёт дополнительную мотивацию территориям. Чупшева также напомнила, что Башкортостан стабильно входит в топ‑3 Национального инвестиционного рейтинга и демонстрирует высокие показатели социально‑экономического развития — в том числе в промышленности и привлечении инвестиций.

Андрей Назаров отметил, что ключевая тема сабантуя‑2026 — «Экономика Победы», а один из её главных индикаторов — комфортные условия для инвесторов. За 7 лет объём ежегодных инвестиций в республике вырос почти втрое, инвестиционный портфель достиг 2,5 тысяч проектов на 1,3 трлн рублей. Число субъектов МСП увеличилось почти на 20 %, а занятость в этом секторе — на 59 %.

В регионе действует практика «предпринимательских часов» на муниципальном и «инвестиционных часов» на республиканском уровнях: они обеспечивают прямой диалог бизнеса с властью и позволяют быстро принимать решения о поддержке проектов. По словам Назарова, такой подход помогает донести стандарты работы до самого близкого к инвестору уровня — муниципалитетов. Рейтинг фиксирует, где проявляется больше инициативы и неформального подхода, а итоговый выигрыш — в росте благополучия жителей и укреплении экономики страны.

Первый заместитель Премьер‑министра, министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов отметил, что в создании благоприятных условий участвуют все уровни власти, а инвесторы могут оперативно получать обратную связь от руководства республики. Синхронизация Регионального и Муниципального инвестиционных стандартов обеспечивает устойчивый рост вложений: за последние 7 лет республика лидирует в ПФО по темпам динамики капиталовложений, а в прошлом году объём инвестиций превысил 852 млрд рублей — это исторический максимум.

Муниципальный инвестиционный стандарт включает ключевые направления: оценку работы бизнес‑шерифов, эффективность мер поддержки, конверсию «предпринимательских часов», динамику инвестпроектов, внешнеэкономическую деятельность, цифровизацию, развитие придорожного сервиса, формирование инвестиционного профиля, снижение административных барьеров и защиту бизнеса. Стандарт внедрён во всех городских округах и муниципальных районах республики и состоит из 8 блоков с чёткими требованиями, рекомендациями и критериями оценки.

По итогам 2025 года победители рейтинга распределились так:

  • В категории «Сельские муниципальные районы»: 1‑е место — Уфимский район, 2‑е — Стерлитамакский, 3‑е — Зианчуринский.
  • В категории «Муниципальные районы, административными центрами которых являются городские поселения»: 1‑е место — Благовещенский район, 2‑е — Белорецкий, 3‑е — Ишимбайский.
  • В категории «Городские округа»: 1‑е место — Стерлитамак, 2‑е — Нефтекамск, 3‑е — Уфа.

Источник и фото: Правительство РБ

На сабантуе «Зауралье» подвели итоги рейтинга муниципального инвестстандарта
На сабантуе «Зауралье» подвели итоги рейтинга муниципального инвестстандарта
На сабантуе «Зауралье» подвели итоги рейтинга муниципального инвестстандарта
На сабантуе «Зауралье» подвели итоги рейтинга муниципального инвестстандарта
На сабантуе «Зауралье» подвели итоги рейтинга муниципального инвестстандарта
На сабантуе «Зауралье» подвели итоги рейтинга муниципального инвестстандарта
На сабантуе «Зауралье» подвели итоги рейтинга муниципального инвестстандарта
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