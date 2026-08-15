На сабантуе «Зауралье» подвели итоги рейтинга муниципального инвестстандарта

В церемонии участвовали Премьер‑министр Правительства РБ Андрей Назаров и гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

Светлана Чупшева подчеркнула важность создания благоприятных условий для предпринимателей: по её словам, сильная экономика — основа суверенитета страны, и системная работа здесь ведётся на всех уровнях. Она отметила ценность соревновательного элемента в рейтинге муниципалитетов: он стимулирует обмен лучшими практиками и даёт дополнительную мотивацию территориям. Чупшева также напомнила, что Башкортостан стабильно входит в топ‑3 Национального инвестиционного рейтинга и демонстрирует высокие показатели социально‑экономического развития — в том числе в промышленности и привлечении инвестиций.

Андрей Назаров отметил, что ключевая тема сабантуя‑2026 — «Экономика Победы», а один из её главных индикаторов — комфортные условия для инвесторов. За 7 лет объём ежегодных инвестиций в республике вырос почти втрое, инвестиционный портфель достиг 2,5 тысяч проектов на 1,3 трлн рублей. Число субъектов МСП увеличилось почти на 20 %, а занятость в этом секторе — на 59 %.

В регионе действует практика «предпринимательских часов» на муниципальном и «инвестиционных часов» на республиканском уровнях: они обеспечивают прямой диалог бизнеса с властью и позволяют быстро принимать решения о поддержке проектов. По словам Назарова, такой подход помогает донести стандарты работы до самого близкого к инвестору уровня — муниципалитетов. Рейтинг фиксирует, где проявляется больше инициативы и неформального подхода, а итоговый выигрыш — в росте благополучия жителей и укреплении экономики страны.

Первый заместитель Премьер‑министра, министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов отметил, что в создании благоприятных условий участвуют все уровни власти, а инвесторы могут оперативно получать обратную связь от руководства республики. Синхронизация Регионального и Муниципального инвестиционных стандартов обеспечивает устойчивый рост вложений: за последние 7 лет республика лидирует в ПФО по темпам динамики капиталовложений, а в прошлом году объём инвестиций превысил 852 млрд рублей — это исторический максимум.

Муниципальный инвестиционный стандарт включает ключевые направления: оценку работы бизнес‑шерифов, эффективность мер поддержки, конверсию «предпринимательских часов», динамику инвестпроектов, внешнеэкономическую деятельность, цифровизацию, развитие придорожного сервиса, формирование инвестиционного профиля, снижение административных барьеров и защиту бизнеса. Стандарт внедрён во всех городских округах и муниципальных районах республики и состоит из 8 блоков с чёткими требованиями, рекомендациями и критериями оценки.

По итогам 2025 года победители рейтинга распределились так:

В категории «Сельские муниципальные районы»: 1‑е место — Уфимский район, 2‑е — Стерлитамакский, 3‑е — Зианчуринский.

В категории «Муниципальные районы, административными центрами которых являются городские поселения»: 1‑е место — Благовещенский район, 2‑е — Белорецкий, 3‑е — Ишимбайский.

В категории «Городские округа»: 1‑е место — Стерлитамак, 2‑е — Нефтекамск, 3‑е — Уфа.

Источник и фото: Правительство РБ