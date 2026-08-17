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17 Августа , 04:11

Глава Башкортостана посетил в Кумертау производство многоцелевых вертолётов

15 августа во время рабочей поездки в Кумертау Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил Кумертауское авиационное производственное предприятие (КумАПП), входящее в холдинг «Вертолёты России» Госкорпорации Ростех.

Глава Башкортостана посетил в Кумертау производство многоцелевых вертолётовГлава Башкортостана посетил в Кумертау производство многоцелевых вертолётов
Глава Башкортостана посетил в Кумертау производство многоцелевых вертолётов

Руководитель региона осмотрел цеха завода и принял участие в торжественном мероприятии в честь Дня Воздушного флота России.

Отметим, что с 1968 года на КумАПП серийно производят многоцелевые вертолёты, которые разработали специалисты опытно-конструкторского бюро «Камов» (входит в состав Национального центра вертолётостроения имени Михаила Миля и Николая Камова).

Завод в Кумертау выпускает машины с уникальной соосной схемой винтов, применяющиеся в разных сферах. Так, модель Ка-32 зарекомендовала себя надёжной и эффективной техникой в борьбе с пожарами. Вертолёт способен перевозить на внешней подвеске до 5 тонн груза. Благодаря компактным размерам он может взлетать с небольших площадок, совершать полёты в условиях плотной городской застройки и в узких горных ущельях. Подогреваемая подвесная система пожаротушения позволяет выполнять работы при температуре до –20°С.

В своём выступлении Глава Башкортостана отметил, что Кумертауское авиационное производственное предприятие вносит достойный вклад в развитие отечественной промышленности и укрепление технологического суверенитета страны.

– КумАПП – это гордость всей республики и России, градообразующее предприятие Кумертау. Здесь выпускают уникальную продукцию. Важно, что у завода есть стратегия развития, есть будущее, – подчеркнул Радий Хабиров. – Уважаемые кумертаусцы! Мы с вами живём и работаем в непростое для нашей страны время. Спасибо вам за стойкость, труд. Мы верим в нашу победу. Желаю всем мира и процветания. С праздником!

Руководитель региона также выразил признательность ветеранам авиастроения и всему трудовому коллективу за вклад в развитие муниципалитета и вручил лучшим работникам государственные награды Башкортостана. Праздничное мероприятие продолжили показательные полёты.

– С руководством КумАПП обсудили планы по развитию и задачи на будущее. Сейчас предприятие твердо стоит на ногах. В его истории были и непростые времена. За последние годы совместными усилиями региона и холдинга "Вертолеты России" удалось преодолеть все сложности. Сейчас здесь активно развивается производство, реализуются инвестиционные проекты. А главное – много заказов, – отметил Радий Хабиров в беседе с журналистами.
Источник и фото: https://glavarb.ru/
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