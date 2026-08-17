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17 Августа , 06:32

Стерлитамак — лидер рейтинга по внедрению муниципального инвестстандарта

Глава администрации Стерлитамака Эмиль Шаймарданов сообщил в соцсетях о значимом достижении города: Стерлитамак занял первое место среди городов республики в рейтинге по внедрению Муниципального инвестиционного стандарта. Итоги рейтинга огласили на Всероссийском инвестиционном сабантуе «Зауралье».

Стерлитамак — лидер рейтинга по внедрению муниципального инвестстандартаСтерлитамак — лидер рейтинга по внедрению муниципального инвестстандарта
Стерлитамак — лидер рейтинга по внедрению муниципального инвестстандарта

Награду главе города вручили генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Витальевна Чупшева и Премьер‑министр Правительства Республики Башкортостан Андрей Геннадьевич Назаров.

В 2026 году инвестсабантуй прошёл под темой «Экономика Победы». Один из главных её аспектов — формирование благоприятных условий для инвестиционной деятельности. За последние семь лет объём ежегодных инвестиций в республике вырос почти втрое, а инвестиционный портфель региона достиг 2,5 тысяч проектов общей стоимостью 1,3 трлн рублей.

По словам Эмиля Шаймарданова, в Стерлитамаке результаты этой работы видны в конкретных цифрах — растёт число предпринимателей и самозанятых, увеличивается объём инвестиций. Город намерен и дальше развивать комфортную среду для бизнеса и инвестиций: это один из ключевых приоритетов местной администрации.

Глава администрации поблагодарил за высокую оценку труда команды города Главу Республики Башкортостан Радия Фаритовича Хабирова и Правительство Республики Башкортостан.

Источник и фото: страница Эмиля Шаймарданова «ВКонтакте»

Стерлитамак — лидер рейтинга по внедрению муниципального инвестстандарта
Стерлитамак — лидер рейтинга по внедрению муниципального инвестстандарта
Стерлитамак — лидер рейтинга по внедрению муниципального инвестстандарта
Стерлитамак — лидер рейтинга по внедрению муниципального инвестстандарта
Стерлитамак — лидер рейтинга по внедрению муниципального инвестстандарта
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