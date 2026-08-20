58 начинающих НКО получили гранты Главы Башкортостана

Всего на конкурс было подано 153 заявки. По решению конкурсной комиссии победителями стали 58 организаций. Из их числа впервые грантополучателями Фонда грантов Главы Башкортостана стали 37 организаций, причём для 15 из них это был первый опыт участия в конкурсах Фонда.

Лидерами по количеству победителей среди муниципалитетов стали: город Уфа – 16 проектов, Чишминский район – 8 проектов, Миякинский район – 4 проекта, город Стерлитамак – 3 проекта.

«Второй конкурс грантов Главы республики вновь порадовал высоким качеством проектов. Хочется отметить, что в числе лидеров – инициативы по поддержке семей, детства и уязвимых граждан. Мы видим помощь детям-сиротам, социализацию людей с ментальными особенностями, создание пунктов проката для пожилых и реабилитацию семей участников СВО. Около трети проектов направлены на укрепление семейных ценностей, что полностью отвечает задачам национальных проектов», – прокомментировала председатель конкурсной комиссии, заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения республики Ирина Небогатова.

Напомним, что конкурс проходил в формате мини-грантов при софинансировании Фонда президентских грантов. Этот формат конкурса предусмотрен для начинающих НКО, со дня регистрации которых прошло больше трех месяцев. Максимальная сумма финансирования одного проекта составила не более 500 тыс. рублей. Какие проекты реализуют победители?

В Миякинском районе в рамках проекта «Пусть меня научат» повысят интерес к рабочим профессиям у детей с ОВЗ и инвалидностью. Участниками станут 20 школьников, которые под руководством педагогов изучат столярное мастерство, сантехнику и электробезопасность, а также посетят экскурсии на местные производства.

В Чишминском районе проект «Швейный цех «Помощь СВОим» объединит 20 волонтёров для решения проблемы нехватки эффективных антидроновых одеял. В рамках проекта будет закуплено промышленное оборудование для самостоятельного пошива изделий со скоростью не менее 10 штук в месяц. Готовые одеяла будут передаваться через районный штаб администрации для отправки бойцам на передовую.

Уфимский социально-творческий проект для учителей #Перезагрузка нацелен на поддержку педагогов Демского района и профилактику профессионального выгорания. Учителя смогут посещать творческие мастер-классы по четырём направлениям: мода (кройка и шитьё), парикмахерское искусство, визаж, кулинария и ландшафтный дизайн. Программа также включает занятия йогой, дыхательной гимнастикой, тренинги по ЗОЖ и психотренинги.

Реализация проектов победителей начнётся не ранее 1 октября 2026 года. С полным перечнем победителей конкурса можно ознакомиться на сайте https://грантыглавы102.рф

Напомним, что за 2020-2026 годы было проведено 28 конкурсов, на которые поступило более 5,5 тыс. заявок. Поддержку получили 1108 социально значимых проектов. Победителями конкурсов Фонда разных лет стали представители организаций из 56 муниципальных образований республики и 7 субъектов России. Общая сумма грантовой поддержки составила более 1,6 млрд. руб., из них 1168 млн. руб. из бюджета республики и 489 млн. руб. за счет софинансирования Фонда президентских грантов.