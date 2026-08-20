Учёные кампуса Уфы создали цифровые карты почв Башкирии

Такой масштабный анализ регионального массива данных ранее не выполняли ни в Башкортостане, ни в других регионах России. Главное преимущество новых карт перед традиционными двухмерными — возможность оценивать свойства почвы не только на поверхности, но и на разных глубинах, а также видеть их распределение в объёме.

В первую очередь учёные проанализировали содержание органического углерода и уровень кислотности почв — эти показатели важны для оценки плодородия земель, состояния экологии и учёта климатических процессов. Учитывая, что до 90 % продуктов питания получают из почвы, регулярный мониторинг её состояния имеет большое значение.

Работа над проектом началась в 2020 году. Учёные собрали и систематизировали большой массив данных: 29,4 тысячи измерений содержания органического углерода, свыше 22,3 тысячи замеров кислотности, а также 82 цифровые карты республики (сведения о климате, рельефе, геологии, гидрологии, почвах) и спутниковые данные. Самая трудоёмкая часть проекта — сбор и гармонизация разрозненной информации из научных публикаций, отчётов и диссертаций. Как отметил автор проекта, начальник лаборатории искусственного интеллекта в исследованиях окружающей среды УГНТУ Азамат Сулейманов, серьёзную сложность создавала и неравномерность данных: в горных районах (например, в Уральских горах) полевых измерений значительно меньше, чем на равнинах, из‑за сложностей с логистикой.

Полученные 3D‑модели тщательно проверили: оценили точность прогнозов, неопределённость и область применимости.

Практическую значимость разработки отметила заместитель Премьер‑министра Правительства Башкортостана — министр земельных и имущественных отношений республики Наталья Полянская. По её словам, цифровые данные помогут принимать обоснованные управленческие решения, эффективнее вовлекать земли в хозяйственный оборот и развивать сельское хозяйство, экономику и экологию региона.

Председатель Общественного совета при Минземимущества Башкортостана, доцент БАГСУ Рим Галимов подчеркнул, что новые карты станут важным инструментом для работы с земельными ресурсами: они повысят объективность процедур, помогут снизить временные и финансовые затраты, а также обеспечат надёжную научную базу для защиты прав фермерских хозяйств.

Сейчас исследование продолжается: в горных районах Урала проводят дополнительные полевые работы, чтобы расширить базу данных. В дальнейшем команда планирует использовать более современные методы цифрового моделирования.

Проект реализуется в рамках государственного задания Минобрнауки России по оценке эмиссии и поглощения парниковых газов экосистемами Евразийского карбонового полигона и поиску решений для декарбонизации Башкортостана.

Источник и фото: Правительство РБ

Справочно.

Напомним, по поручению Президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться созвездие из 25 кампусов. Работу по данному направлению ведет Правительство Российской Федерации и Минобрнауки России. В настоящее время при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» проектируются и строятся 24 таких студгородка. К 2036 году количество кампусов увеличится до 40.

Башкортостан стал одним из пилотных регионов России, где реализуется федеральный проект по созданию сети современных кампусов. Первая очередь Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе была открыта в феврале 2024 года.

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