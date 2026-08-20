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20 Августа , 06:35

Учёные кампуса Уфы создали цифровые карты почв Башкирии

Учёные УГНТУ (резидент Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ) совместно со специалистами Уфимского института биологии УФИЦ РАН создали цифровые карты основных свойств почв Башкортостана. С помощью методов машинного обучения исследователи построили трёхмерные модели характеристик грунта — они отражают параметры почвы на глубине до 1 метра.

Учёные кампуса Уфы создали цифровые карты почв БашкирииУчёные кампуса Уфы создали цифровые карты почв Башкирии
Учёные кампуса Уфы создали цифровые карты почв Башкирии

Такой масштабный анализ регионального массива данных ранее не выполняли ни в Башкортостане, ни в других регионах России. Главное преимущество новых карт перед традиционными двухмерными — возможность оценивать свойства почвы не только на поверхности, но и на разных глубинах, а также видеть их распределение в объёме.

В первую очередь учёные проанализировали содержание органического углерода и уровень кислотности почв — эти показатели важны для оценки плодородия земель, состояния экологии и учёта климатических процессов. Учитывая, что до 90 % продуктов питания получают из почвы, регулярный мониторинг её состояния имеет большое значение.

Работа над проектом началась в 2020 году. Учёные собрали и систематизировали большой массив данных: 29,4 тысячи измерений содержания органического углерода, свыше 22,3 тысячи замеров кислотности, а также 82 цифровые карты республики (сведения о климате, рельефе, геологии, гидрологии, почвах) и спутниковые данные. Самая трудоёмкая часть проекта — сбор и гармонизация разрозненной информации из научных публикаций, отчётов и диссертаций. Как отметил автор проекта, начальник лаборатории искусственного интеллекта в исследованиях окружающей среды УГНТУ Азамат Сулейманов, серьёзную сложность создавала и неравномерность данных: в горных районах (например, в Уральских горах) полевых измерений значительно меньше, чем на равнинах, из‑за сложностей с логистикой.

Полученные 3D‑модели тщательно проверили: оценили точность прогнозов, неопределённость и область применимости.

Практическую значимость разработки отметила заместитель Премьер‑министра Правительства Башкортостана — министр земельных и имущественных отношений республики Наталья Полянская. По её словам, цифровые данные помогут принимать обоснованные управленческие решения, эффективнее вовлекать земли в хозяйственный оборот и развивать сельское хозяйство, экономику и экологию региона.

Председатель Общественного совета при Минземимущества Башкортостана, доцент БАГСУ Рим Галимов подчеркнул, что новые карты станут важным инструментом для работы с земельными ресурсами: они повысят объективность процедур, помогут снизить временные и финансовые затраты, а также обеспечат надёжную научную базу для защиты прав фермерских хозяйств.

Сейчас исследование продолжается: в горных районах Урала проводят дополнительные полевые работы, чтобы расширить базу данных. В дальнейшем команда планирует использовать более современные методы цифрового моделирования.

Проект реализуется в рамках государственного задания Минобрнауки России по оценке эмиссии и поглощения парниковых газов экосистемами Евразийского карбонового полигона и поиску решений для декарбонизации Башкортостана.

Источник и фото: Правительство РБ

Справочно.

Напомним, по поручению Президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться созвездие из 25 кампусов. Работу по данному направлению ведет Правительство Российской Федерации и Минобрнауки России. В настоящее время при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» проектируются и строятся 24 таких студгородка. К 2036 году количество кампусов увеличится до 40.

Башкортостан стал одним из пилотных регионов России, где реализуется федеральный проект по созданию сети современных кампусов. Первая очередь Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе была открыта в феврале 2024 года.

#молодежьидети

#нацпроектмолодежьидети

Учёные кампуса Уфы создали цифровые карты почв Башкирии
Учёные кампуса Уфы создали цифровые карты почв Башкирии
Учёные кампуса Уфы создали цифровые карты почв Башкирии
Учёные кампуса Уфы создали цифровые карты почв Башкирии
Учёные кампуса Уфы создали цифровые карты почв Башкирии
Учёные кампуса Уфы создали цифровые карты почв Башкирии
Учёные кампуса Уфы создали цифровые карты почв Башкирии
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