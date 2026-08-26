Башкортостан — в лидерах по внедрению московских цифровых решений

Интеграция московских разработок помогает региональному бизнесу находить партнеров, привлекать инвестиции и выходить на новые рынки. В рамках партийных проектов и соглашений с Москвой Башкортостан последовательно укрепляет позиции одного из самых цифровых регионов страны.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, опыт столицы по цифровизации городского управления востребован и используется уже в десятках регионов России. Одним из ключевых инструментов такой поддержки стала цифровая платформа Московского инновационного кластера i.moscow.

Башкортостан входит в число самых активных субъектов по посещаемости и работе на платформе.

Она предоставляет предпринимателям широкий спектр возможностей: поиск партнёров и заказчиков, тестирование решений на столичных площадках, участие в образовательных и деловых мероприятиях. Также доступны гранты и другие меры поддержки для компаний из любого региона страны.

Руслан Шаймухаметов, директор Центра содействия инновациям в Башкортостане, отметил, что между «Центром содействия инновациям в Республике Башкортостан» и фондом «Московский инновационный кластер» заключено соглашение о сотрудничестве, которое помогает предприятиям региона пользоваться инструментами платформы.

- Республика Башкортостан входит в число наиболее активных регионов на платформе i.moscow. Это говорит о готовности наших компаний искать новые технологии, заказчиков и партнёров за пределами республики и включаться в межрегиональные проекты. Важно, что платформа работает для технологических предпринимателей всей страны. Наша задача — помочь компаниям Башкортостана превратить эти возможности в конкретные результаты.

Ранее в республике сообщали о внедрении еще одного значимого московского проекта — единой цифровой платформы «Московская электронная школа» (МЭШ). С 1 сентября этого года более 2 тысяч школ Башкортостана подключатся к этой образовательной экосистеме.

Источник и фото: Молодёжная газета