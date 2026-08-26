В Башкирию прибыла министр сельского хозяйства России Оксана Лут

Радий Хабиров выразил благодарность министру и коллективу Минсельхоза за продуктивное сотрудничество. Он подчеркнул, что в республике уделяется большое внимание развитию агропромышленного комплекса. За последние годы благодаря сотрудничеству с Минсельхозом был модернизирован технический парк хозяйств. С 2020 года на закупку техники было направлено более 80 млрд рублей, из которых в 2026 году аграрии потратили свыше 9 млрд рублей.

Для реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий» с 2020 по 2025 годы было выделено 10 млрд рублей, из них 6,7 млрд – из федерального бюджета. На эти средства улучшили жилищные условия 760 семей, построили и отремонтировали 29 социальных объектов, облагородили 290 общественных пространств, а также проложили 80 км дорог, 147 км газопроводов и 220 км водопроводных сетей.

Хабиров также отметил успешную модернизацию профильных учебных заведений. В рамках федерального проекта «Кадры для АПК» был реконструирован второй учебный корпус Башкирского государственного аграрного университета, а в 2026 году планируется ремонт третьего корпуса. При поддержке федерального центра модернизируются и здания колледжей, выпускающих специалистов для сельского хозяйства.

Благодаря комплексному подходу, агропромышленный комплекс республики демонстрирует высокие показатели развития.

«Уборочная кампания в республике идёт полным ходом. Несмотря на изменчивую погоду, аграрии уже собрали 50% посевных площадей, намолотив около 2 млн тонн зерна», – сказал Радий Хабиров. Он добавил, что в последние годы структура посевов смещается в сторону увеличения доли масличных культур, что открывает хорошие перспективы для их развития. Прогнозы на урожай 2026 года выглядят оптимистично.

Оксана Лут отметила динамичное развитие агропромышленного комплекса республики.

«На сельских территориях Башкортостана проживает полтора миллиона человек. Республика является одним из ведущих сельскохозяйственных регионов страны. В прошлом году здесь был собран рекордный урожай масличных культур – 1 млн тонн, а сбор зерновых и зернобобовых превысил 3,6 млн тонн. В регионе развиты все ключевые направления АПК: растениеводство, животноводство, ветеринария, наука и образование. Продукция местных производителей пользуется спросом во многих регионах страны. Уверен, что республика продолжит наращивать свой потенциал», – заявила Оксана Лут.

Министр также отметила высокие темпы развития сельских территорий и модернизацию системы профильного образования. Она подчеркнула важность завершения уборочной кампании и качественной подготовки к севу озимых культур под урожай 2027 года.

В рамках визита Оксана Лут посетит научные и образовательные учреждения региона. Она ознакомится с возможностями подготовки кадров для агропромышленного комплекса и новыми разработками в отрасли.

По информации https://glavarb.ru

Фото: https://glavarb.ru