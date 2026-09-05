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5 Сентября , 08:07

Автопарк СТУ пополнили 10 новых автобусов

Глава Башкортостана Радий Хабиров 5 сентября в ходе рабочей поездки побывал на торжественном мероприятии в честь 65‑летия Стерлитамакского троллейбусного управления. Он поздравил работников предприятия, поблагодарил водителей за труд и вручил коллективу государственные награды.

Автопарк СТУ пополнили 10 новых автобусовАвтопарк СТУ пополнили 10 новых автобусов
Автопарк СТУ пополнили 10 новых автобусов

«Поздравляю с юбилеем троллейбусного управления, желаю процветания городу и его жителям. В этот день мы выражаем благодарность водителям: от вашей работы и стиля вождения во многом зависит комфорт пассажиров. Спасибо вам!» — подчеркнул Радий Хабиров.

Троллейбусное управление в Стерлитамаке ведёт историю с 1961 года: именно здесь запустили первый в Башкортостане троллейбус — на год раньше, чем в Уфе. Сейчас предприятие ежедневно обслуживает 12 троллейбусных и 4 автобусных маршрута, а годовой пассажиропоток достигает примерно 11 миллионов человек.

В рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» республика передала управлению 10 автобусов среднего класса «ПАЗ Вектор Next». Транспорт работает на газомоторном топливе, вмещает до 59 пассажиров и оснащён видеонаблюдением, спутниковой навигацией, климат‑контролем и системой вызова экстренных служб. Салон адаптирован для людей с ограниченными возможностями здоровья.

По словам Главы республики, эта закупка — лишь первый этап: осенью на улицы Уфы поступят ещё около 70 больших автобусов.

Во время общения с водителями Радий Хабиров также рассказал о планах по обновлению троллейбусного парка Стерлитамака. «Устаревший общественный транспорт — один из серьёзных вопросов для города. Мы планомерно работаем над решением, практически нашли вариант и в ближайшее время постараемся утвердить график поставки новых троллейбусов. Город растёт, и важно, чтобы жители всех районов могли комфортно добираться до работы», — отметил руководитель региона.

Источник и фото: сайт Главы РБ

Автопарк СТУ пополнили 10 новых автобусов
Автопарк СТУ пополнили 10 новых автобусов
Автопарк СТУ пополнили 10 новых автобусов
Автопарк СТУ пополнили 10 новых автобусов
Автопарк СТУ пополнили 10 новых автобусов
Автопарк СТУ пополнили 10 новых автобусов
Автопарк СТУ пополнили 10 новых автобусов
Автопарк СТУ пополнили 10 новых автобусов
Автопарк СТУ пополнили 10 новых автобусов
Автопарк СТУ пополнили 10 новых автобусов
Автопарк СТУ пополнили 10 новых автобусов
Автопарк СТУ пополнили 10 новых автобусов
Автопарк СТУ пополнили 10 новых автобусов
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