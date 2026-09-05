Автопарк СТУ пополнили 10 новых автобусов

«Поздравляю с юбилеем троллейбусного управления, желаю процветания городу и его жителям. В этот день мы выражаем благодарность водителям: от вашей работы и стиля вождения во многом зависит комфорт пассажиров. Спасибо вам!» — подчеркнул Радий Хабиров.

Троллейбусное управление в Стерлитамаке ведёт историю с 1961 года: именно здесь запустили первый в Башкортостане троллейбус — на год раньше, чем в Уфе. Сейчас предприятие ежедневно обслуживает 12 троллейбусных и 4 автобусных маршрута, а годовой пассажиропоток достигает примерно 11 миллионов человек.

В рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» республика передала управлению 10 автобусов среднего класса «ПАЗ Вектор Next». Транспорт работает на газомоторном топливе, вмещает до 59 пассажиров и оснащён видеонаблюдением, спутниковой навигацией, климат‑контролем и системой вызова экстренных служб. Салон адаптирован для людей с ограниченными возможностями здоровья.

По словам Главы республики, эта закупка — лишь первый этап: осенью на улицы Уфы поступят ещё около 70 больших автобусов.

Во время общения с водителями Радий Хабиров также рассказал о планах по обновлению троллейбусного парка Стерлитамака. «Устаревший общественный транспорт — один из серьёзных вопросов для города. Мы планомерно работаем над решением, практически нашли вариант и в ближайшее время постараемся утвердить график поставки новых троллейбусов. Город растёт, и важно, чтобы жители всех районов могли комфортно добираться до работы», — отметил руководитель региона.

Источник и фото: сайт Главы РБ