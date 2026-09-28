В Башкирии учительница лишилась квартиры и 4,5 млн рублей, поверив мошенникам

Женщина познакомилась в интернете с иностранцем, который предложил ей заняться инвестициями. Уфимка взяла кредит на сумму более миллиона рублей, а затем продала свою квартиру и перевела свыше 3 миллионов рублей на криптокошелек аферистов. Общение с «инвестором» прекратилось, как только у потерпевшей закончились деньги: мужчина заблокировал ее и удалил всю переписку.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция напоминает: если собеседник просит взять кредит, продать имущество и сам оформляет за вас заявки — это главные признаки обмана.

По информации МВД РБ.

Фото: Ксения Калинина.