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Новости
28 Сентября , 04:46

В Башкирии учительница лишилась квартиры и 4,5 млн рублей, поверив мошенникам

32-летняя сотрудница одного из образовательных учреждений столицы республики лишилась почти 4,5 миллиона рублей, поверив обещаниям о быстром заработке на криптовалюте. 

В Башкирии учительница лишилась квартиры и 4,5 млн рублей, поверив мошенникамВ Башкирии учительница лишилась квартиры и 4,5 млн рублей, поверив мошенникам
В Башкирии учительница лишилась квартиры и 4,5 млн рублей, поверив мошенникам

Женщина познакомилась в интернете с иностранцем, который предложил ей заняться инвестициями. Уфимка взяла кредит на сумму более миллиона рублей, а затем продала свою квартиру и перевела свыше 3 миллионов рублей на криптокошелек аферистов. Общение с «инвестором» прекратилось, как только у потерпевшей закончились деньги: мужчина заблокировал ее и удалил всю переписку.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция напоминает: если собеседник просит взять кредит, продать имущество и сам оформляет за вас заявки — это главные признаки обмана.

По информации МВД РБ.

Фото: Ксения Калинина.

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