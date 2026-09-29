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29 Сентября , 14:55

Как Башкирия отметит День Республики

В администрации Главы Республики Башкортостан прошло обсуждение подготовки к празднованию Дня Республики.

Как Башкирия отметит День РеспубликиКак Башкирия отметит День Республики
Как Башкирия отметит День Республики

На заседании оргкомитета, которое вёл исполняющий обязанности руководителя администрации Главы РБ Искандер Ахметвалеев, рассказали, что торжества растянутся на несколько дней — их старт намечен на 9 октября. В числе ключевых событий — церемония посвящения школьников в «шаймуратовцы»: в ней поучаствуют около 600 ребят из разных районов республики, сообщил министр просвещения РБ Ильдар Мавлетбердин. Речь идёт о воспитанниках классов, названных в честь Героя России генерал‑майора Минигали Шаймуратова.

По устоявшейся традиции в Колонном зале Министерства сельского хозяйства РБ вручат государственные награды Башкортостана. Среди награждаемых — трудовые династии и представители самых разных профессиональных сфер; всего почётных знаков, орденов, медалей и званий удостоятся несколько десятков человек.

Торжественное собрание в честь Дня Республики пройдёт в ГКЗ «Башкортостан»: ожидается порядка 800 участников, в том числе почётные гости из дружественных стран.

Сразу несколько знаковых событий запланировано в Уфе на 9 октября. Откроется памятник Мидхату Шакирову — знаковой фигуре советского периода, который с 1969 по 1987 год (почти 18 лет) руководил Башкирской АССР в должности первого секретаря Башкирского обкома КПСС. В церемонии предполагается участие родных Мидхата Шакирова.

В тот же день после масштабной реконструкции распахнёт двери парк имени Ленина. Особое внимание в ходе обновления уделили освещению: светодинамические решения стали важной частью новой атмосферы парка. Именно поэтому открытие специально назначили на вечер — чтобы посетители смогли в полной мере оценить световые эффекты. Вице‑премьер правительства РБ Рустем Газизов заверил, что парк полностью готов к приёму гостей и рисков нет.

Также в программе — возложение цветов к Монументу Дружбы, установка макета самолёта в музее под открытым небом возле стелы «Уфа — город трудовой доблести» и спортивные состязания между Ташкентской областью и Республикой Башкортостан во Дворце борьбы.

Праздничная программа охватит и другие населённые пункты республики: в городах и районах традиционно проведут сельскохозяйственные ярмарки. Большая часть из них намечена на 10 октября. В этот день на ипподроме «Акбузат» состоятся масштабные конные скачки — об этом рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства РБ Рамил Нуриахметов. Искандер Ахметвалеев подчеркнул, что ярмарки должны стать не просто торговыми площадками, а полноценными праздничными событиями с выступлениями творческих коллективов.

Подводя итоги заседания, Искандер Ахметвалеев отметил, что ряд организационных вопросов ещё остаётся, но в ближайшее время все они будут проработаны и закрыты.

Источник и фото: ИА «Башинформ»

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