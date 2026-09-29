Как Башкирия отметит День Республики

На заседании оргкомитета, которое вёл исполняющий обязанности руководителя администрации Главы РБ Искандер Ахметвалеев, рассказали, что торжества растянутся на несколько дней — их старт намечен на 9 октября. В числе ключевых событий — церемония посвящения школьников в «шаймуратовцы»: в ней поучаствуют около 600 ребят из разных районов республики, сообщил министр просвещения РБ Ильдар Мавлетбердин. Речь идёт о воспитанниках классов, названных в честь Героя России генерал‑майора Минигали Шаймуратова.

По устоявшейся традиции в Колонном зале Министерства сельского хозяйства РБ вручат государственные награды Башкортостана. Среди награждаемых — трудовые династии и представители самых разных профессиональных сфер; всего почётных знаков, орденов, медалей и званий удостоятся несколько десятков человек.

Торжественное собрание в честь Дня Республики пройдёт в ГКЗ «Башкортостан»: ожидается порядка 800 участников, в том числе почётные гости из дружественных стран.

Сразу несколько знаковых событий запланировано в Уфе на 9 октября. Откроется памятник Мидхату Шакирову — знаковой фигуре советского периода, который с 1969 по 1987 год (почти 18 лет) руководил Башкирской АССР в должности первого секретаря Башкирского обкома КПСС. В церемонии предполагается участие родных Мидхата Шакирова.

В тот же день после масштабной реконструкции распахнёт двери парк имени Ленина. Особое внимание в ходе обновления уделили освещению: светодинамические решения стали важной частью новой атмосферы парка. Именно поэтому открытие специально назначили на вечер — чтобы посетители смогли в полной мере оценить световые эффекты. Вице‑премьер правительства РБ Рустем Газизов заверил, что парк полностью готов к приёму гостей и рисков нет.

Также в программе — возложение цветов к Монументу Дружбы, установка макета самолёта в музее под открытым небом возле стелы «Уфа — город трудовой доблести» и спортивные состязания между Ташкентской областью и Республикой Башкортостан во Дворце борьбы.

Праздничная программа охватит и другие населённые пункты республики: в городах и районах традиционно проведут сельскохозяйственные ярмарки. Большая часть из них намечена на 10 октября. В этот день на ипподроме «Акбузат» состоятся масштабные конные скачки — об этом рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства РБ Рамил Нуриахметов. Искандер Ахметвалеев подчеркнул, что ярмарки должны стать не просто торговыми площадками, а полноценными праздничными событиями с выступлениями творческих коллективов.

Подводя итоги заседания, Искандер Ахметвалеев отметил, что ряд организационных вопросов ещё остаётся, но в ближайшее время все они будут проработаны и закрыты.

Источник и фото: ИА «Башинформ»