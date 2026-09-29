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29 Сентября , 05:12

Опыт здравниц Башкортостана отмечен на федеральном уровне

В рамках федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» предприятия сферы туризма и гостеприимства внедряют инструменты бережливого производства и повышают эффективность работы. По итогам отраслевого рейтинга производительности труда за 2025 год Федерального центра компетенций (ФЦК) туротрасль стала лидером среди базовых несырьевых отраслей, а опыт здравниц Башкортостана был отмечен на федеральном уровне. По данным ФЦК, предприятия сферы туризма и гостеприимства, участвующие в федеральном проекте «Производительность труда», показали лучшие результаты по росту производительности среди базовых несырьевых отраслей. «Включение сферы туризма и гостеприимства в федеральный проект „Производительность труда“ открыло тысячам гостиниц, кемпингов и санаториев доступ к адресной работе с экспертами в рамках федерального проекта. Внедрение инструментов бережливого производства, использования современных цифровых сервисов и готовых „коробочных решений“ позволяет туристическому сектору не просто оптимизировать внутренние процессы, но и становиться лидером по темпам роста эффективности. Повышение выработки в индустрии гостеприимства имеет стратегическое значение, поскольку напрямую помогает решать проблему дефицита кадров без экстенсивного расширения штата», — сказал заместитель министра экономического развития России Денис Тюпышев. Сегодня в России 941 компания соответствует критериям для адресной работы в рамках федерального проекта и может бесплатно получить поддержку экспертов для повышения качества сервиса и скорости предоставления услуг. С 2024 года в проектах по повышению производительности приняли участие 109 организаций, из которых на 69 предприятиях работы уже завершены. Общий экономический эффект от реализации этих проектов составил более 624 млн рублей. «Гостеприимство — трудоемкая отрасль. Здесь нельзя заменить человека станком, а качество услуги напрямую зависит от количества сотрудников в смене. Рост производительности в таких условиях дается тяжелее, чем в промышленности. Тем показательнее устойчивость результата: в 2024 году отрасль показала 107,8%, в 2025-м по предварительным данным — 107,6%. Два года подряд на первом месте. При этом отрасль не экономила на людях. Рост затрат труда составил 12% и всё равно осталась в лидерах, потому что каждый новый сотрудник приносил больше выручки, чем стоил. Именно это и есть производительность в чистом виде», — сообщила генеральный директор ФЦК Светлана Горчакова. Здравницы Башкортостана активно участвуют в федеральном проекте «Производительность труда». Одним из первых санаторно-курортным учреждением в России, присоединившимся к проекту, стал санаторий «Танып». Сегодня в проекте участвуют уже шесть санаториев республики. Один из лучших примеров эффективности продемонстрировал санаторий «Красноусольский», где общий экономический эффект по итогам проекта составил 84 млн рублей в год. В среднем по санаториям выработка на одного сотрудника увеличилась на 30-35%. За счет синхронизации расписания процедур грязелечения, выравнивания времени их начала и размещения необходимых материалов в непосредственной близости от участка удалось увеличить пропускную способность и обслуживать до 100 гостей в санатории «Якты-Куль».«Результаты санаториев Башкортостана показывают, что производительность можно повышать без потери качества услуги и дополнительной нагрузки на сотрудников. В условиях растущего спроса на санаторно-курортные услуги это даёт отрасли важное преимущество. Наша цель — тиражировать этот успешный подход и помогать предприятиям системно выявлять и использовать свои внутренние резервы», — отметил министр экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан Рустам Муратов.

По итогам отраслевого рейтинга за 2025 год Федерального центра компетенций (ФЦК) туротрасль заняла первое место среди базовых несырьевых отраслей, а опыт башкирских здравниц отметили на федеральном уровне.

По данным ФЦК, предприятия сферы туризма и гостеприимства показали лучшие результаты по росту производительности среди базовых несырьевых отраслей.

«Включение туризма и гостеприимства в федеральный проект открыло тысячам гостиниц, кемпингов и санаториев доступ к адресной работе с экспертами. Внедрение бережливых технологий, цифровых сервисов и готовых решений позволяет не только оптимизировать процессы, но и становиться лидером по темпам роста эффективности. Повышение выработки в гостеприимстве имеет стратегическое значение — оно напрямую помогает решать проблему дефицита кадров без расширения штата», — отметил заместитель министра экономического развития России Денис Тюпышев.

Сегодня в России 941 компания соответствует критериям для адресной работы в рамках проекта и может бесплатно получить поддержку экспертов. С 2024 года в проектах по повышению производительности участвовали 109 организаций, на 69 из них работы уже завершены. Общий экономический эффект составил более 624 млн рублей.

«Гостеприимство — трудоёмкая отрасль. Здесь нельзя заменить человека станком, а качество услуги зависит от количества сотрудников в смене. Рост производительности в таких условиях даётся тяжелее, чем в промышленности. Тем показательнее устойчивость результата: в 2024 году отрасль показала 107,8%, в 2025-м по предварительным данным — 107,6%. Два года подряд первое место. При этом отрасль не экономила на людях: рост затрат труда составил 12%, и всё равно она осталась в лидерах, потому что каждый новый сотрудник приносил больше выручки, чем стоил», — сообщила генеральный директор ФЦК Светлана Горчакова.

Здравницы Башкортостана активно участвуют в проекте. Одним из первых санаторно-курортных учреждений России, присоединившихся к проекту, стал санаторий «Танып». Сегодня в нём участвуют уже шесть санаториев республики.

Один из лучших результатов показал санаторий «Красноусольский»: экономический эффект по итогам проекта составил 84 млн рублей в год. В среднем по санаториям выработка на одного сотрудника выросла на 30–35%.

За счёт синхронизации расписания процедур грязелечения, выравнивания времени их начала и размещения материалов рядом с участком удалось увеличить пропускную способность и обслуживать до 100 гостей в санатории «Якты-Куль».

«Результаты санаториев Башкортостана показывают, что производительность можно повышать без потери качества услуги и дополнительной нагрузки на сотрудников. В условиях растущего спроса на санаторно-курортные услуги это даёт отрасли важное преимущество. Наша цель — тиражировать этот подход и помогать предприятиям системно использовать внутренние резервы», — отметил министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов.

 

Источник: МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН.

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