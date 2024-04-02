В Башкирии завершился региональный этап Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству

– По всей республике прошел региональный этап Чемпионата «Профессионалы», определены победители. Участники доказали, что будущее Башкортостана – в руках профессионалов. Вместе с вами мы создаем историю нового технологического и кадрового суверенитета страны, где качество подготовки специалистов станет ключевым фактором успеха, – поделился министр образования и науки Республики Башкортостан Ильдар Мавлетбердин.



Конкурсантами соревнований стали школьники от 14 лет и студенты учреждений среднего профессионального образования. Более 3 тысяч участников продемонстрировали свои профессиональные навыки по 186 компетенциям, востребованным на территории региона.



Федеральным оператором Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству является Институт развития профессионального образования, региональным оператором –Центр опережающей профессиональной подготовки Республики Башкортостан.



– Несмотря на то, что Чемпионат «Профессионалы» проводится второй год подряд, охваты возросли: гораздо больше ребят приняли в нем участие по сравнению с прошлым годом. Нам открыты новые векторы развития в системе профессионального образования и востребованности рабочих профессий, – рассказала директор Центра опережающей профессиональной подготовки Республики Башкортостан Кира Галямова.



В Республике Башкортостан региональный этап чемпионата проходил при поддержке более 300 организаций-партнеров, которые предоставили победителям и призерам регионального этапа возможность пройти стажировку на базе предприятий (организаций) или получить предложение о трудоустройстве. Подтверждение возможности о предоставлении вакансии/стажировки по профильному направлению для призеров регионального этапа является ключевым требованием к региону для проведения Чемпионата. В этом году Генеральным спонсором Чемпионата выступило ПАО АНК «Башнефть» (входит ПАО «НК «Роснефть»).



– «Башнефть» на протяжении многих лет остается главной социально-экономической опорой Республики Башкортостан, а также крупнейшим работодателем региона. В компании трудятся около 35 тысяч человек и поддержка чемпионата является для нас хорошей возможностью пообщаться с талантливыми молодыми людьми, рассказать о возможностях, которые открываются перед ними в нашем большом дружном коллективе, если они решат связать свое будущее с «Башнефтью», – рассказала директор департамента развития персонала ПАО АНК «Башнефть» Татьяна Гарипова.

Источник: Министерство образования и науки Республики Башкортостан