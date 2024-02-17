Крылатая гостья

Видео прислал наш читатель и коллега, работник радио Константин Шабанов:
- Сову обнаружили рядом с дверью жильцы. Сняли на видео. После чего вежливо (при помощи двух летающих перчаток) попросили на выход. Вернее, на вылет. Предварительно открыв окно на улицу.
Сова всё поняла и благополучно улетела домой, в лес.
Кстати, а что делают совы в городе?
- Из-за высокого снежного покрова и плотного наста совам в лесу сейчас не на кого охотиться, - поясняет орнитолог Валерий Иванович Жарков. - Мыши под снегом гуляют по своим "маршрутам", как в метро, а совы летят за пропитанием в город.
Впрочем, скоро солнце станет ярким, снег - рыхлым, а совиная охота - удачной.
В добрый путь, неясыть!
Фото: скриншот видео.