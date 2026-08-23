Жители Башкирии смогут увидеть Сатурн рядом с Луной

Сатурн заметно выделяется на фоне звёзд благодаря своей яркости. Его можно будет увидеть вечером 30 августа — он взойдёт в 21:13. В ночь на 31 августа планета окажется чуть ниже и левее Луны и будет выглядеть как яркая звёздочка.

Луна находится в убывающей фазе, близкой к последней четверти: Солнцем освещено 92 % её диска. Сатурн останется видимым до тех пор, пока его не скроют лучи утренней зари. Луну можно будет наблюдать даже днём — она скроется за западным горизонтом в 09:54 по уфимскому времени.

Источник и фото: ИА «Башинформ»