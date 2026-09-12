Балтийский вояж

Отчего именно Балтика? Лечу туда в третий раз за последние пять лет. И точно знаю, что новых впечатлений от летнего отпуска мне хватит на целый год.

Отпуск, как известно, это маленькая жизнь, которая очень быстро превращается в воспоминания. Поэтому я решила не терять время стремительно текущего лета и поехать на море. Чтобы сидеть на песчаном берегу и общаться. Гулять, купаться, смеяться над какой-нибудь ерундой. Есть жареную камбалу, судака, балтийскую корюшку и строганину. Бродить по развалинам старых прусских замков эпохи рыцарей и слушать орган. Мечтать о будущем, в котором все близкие мне люди будут здоровы и счастливы. Разыскивать бронзовые фигурки хомлинов – семерых сказочных домовых, по легенде живущих рядом с людьми и по ночам создающих изделия из янтаря. Писать стихи в промежутках. Читать. Под крики чаек предаваться праздности, не опасаясь за последствия. Заглядывать в маленькие магазинчики и лавки, торгующие янтарём, кренделями и марципанами.

Предвкушать встречу с самыми дорогими. И конечно, ловить волну. Балтика – cамое подходящее для этого место.

КЁНИК

Так называют Калининград местные. Дети и внуки тех, кто заселил эти земли Восточной Пруссии после Великой Отечественной войны, возродив город и область из руин и вдохнув в них новую жизнь. Война – это точка отсчёта в процессе превращения бывшего Кёнигсберга в нынешний Калининград, начало его современной истории. Поэтому музеи, памятники, парки, соборы, кирхи, замки и другие достопримечательности Калининградской области к посещению обязательны. Это необходимо, чтобы почувствовать город, его таинственную, почти европейскую атмосферу и неповторимый балтийский характер.

Прибыла я в Кёник не впервые, поэтому про самые топовые туристические места много рассказывать не буду. Хотя, конечно, вновь погуляла по Рыбной деревне, навестила остров Канта, побывала на могиле знаменитого философа. С удовольствием сходила в музей-заповедник «Музей Мирового океана», впервые посетив несколько его объектов – плавучий маяк «Ирбенский», научно-исследовательское судно «Витязь» и, что самое важное, экспозиционно-образовательный центр «Планета Океан». Последний меня впечатлил как размахом и разнообразием экспозиции, помещённой в прозрачную сферу из стекла, так и масштабом сделанного за три года. Убеждена, что в этом центре должен хотя бы однажды побывать каждый ребёнок. Тогда угроз экологии на нашей планете станет гораздо меньше. Ведь фразы Юрия Лотмана «Мы все в одной лодке!», Фалеса Милетского «Блаженство ума – в знании», Леонардо да Винчи «Воде была дана волшебная власть стать соком жизни на Земле», Аристотеля «Природа ничего не делает бесполезно», Жака Ива Кусто «Если умирает океан, не выживет и человек» никого из посетителей этого уникального музейного пространства не могут оставить равнодушным.

Ещё одно яркое впечатление – музей марципана в Бранденбургских воротах. Это не только настоящее погружение в мир сладких удовольствий (марципаны и кофе, который там варят, выше всяких похвал). Это ещё и возможность познакомиться с невероятно интересными предметами, созданными из марципана местными мастерами кондитерского дела: копиями парусника «Крузенштерн», недостроенного здания Дома Советов, памятника Иммануилу Канту, Кафедрального собора, шахмат, героев советских мультсериалов и многого другого. Поражают коллекции фарфоровой посуды, настенных тарелок, пивных кружек и декоративных панно. А уж ювелирных изделий из балтийского янтаря разнообразных форм и оттенков там столько, что не хватит целого дня, чтобы всё детально рассмотреть. Зато можно примерить десятикилограммовые янтарные бусы, чтобы на себе почувствовать истинный вес этого уникального «солнечного камня».

Район Амалиенау тоже числится в моём списке достопримечательностей Кёника, рекомендуемых к посещению. На его тихих живописных улицах, пропитанных историческим духом, сохранились старинные немецкие виллы и уютные особняки. Прогуляться по этому району – значит совершить путешествие во времени. Здесь можно почувствовать атмосферу старого Кёнигсберга, увидеть оригинальную немецкую архитектуру и погрузиться в упоительную тишину. Виллы и особняки обитаемы, поэтому туристов просят соблюдать приватность и не фотографировать внутренние дворики, припаркованные рядом машины и тому подобное.

Повторное посещение зоопарка немного разочаровало: незадолго до нашего приезда в Калининград не стало бегемотихи Мили, симпатичной толстушки, за которой я с упоением наблюдала четыре года назад. Не нашла я и слонихи, которая поражала посетителей всех возрастов размерами тела и ясностью разума. Зато умилили целующиеся кенгуру и капибара, независимо прогуливавшаяся по вольеру.

Круглогодично действующий парк «Юность» на берегу Верхнего озера – зелёное, полное скульптур животных место, где каждый наверняка найдёт себе развлечение по душе. Но мне особенно приглянулся Калининградский порт – настоящий образец индустриальной эстетики, завораживающий видом кораблей и портовых кранов.

В относительно современном районе города находится не самое красивое внешне здание, имеющее интересную историю. Я обнаружила его случайно между двумя блочными многоэтажками на улице Чаадаева. Это немецкое газоубежище, которому уже больше ста лет и которое является бункером, построенным немцами на случай химической атаки. Толщина его стен превышает метр, а внутри прежде располагались системы водопровода, канализации, энергоснабжения, вентиляции, котельная и дизель-генератор. А ещё склад военного имущества, командный пункт, телефонная станция, санузел и что-то вроде библиотеки. Словом, в этом убежище можно было автономно прожить какое-то время. Сейчас доступ туда закрыт. Но и простого взгляда на фасад достаточно, чтобы стало не по себе. Хотя местные, не страдающие клаустрофобией, используют узкое пространство между домом и убежищем для прохода на улицу Суворова.

МУЗЕЙ, СТОЯЩИЙ НА ВОДЕ

На берегу реки Преголи в здании бывшей Кёнигсбергской торговой биржи располагается Музей изобразительных искусств, в котором представлены несколько столетий художественной жизни региона. Среди постоянных экспозиций музея – выставка «Мост над временем», на которой собраны произведения живописи, графики, скульптуры, предметы прикладного искусства, фотографии восточнопрусских и калининградских художников, рассказывающие о жизни города и связанных с ним исторических событиях и персонажах, о войне и мире, о простых людях, восстанавливающих город. Меня поразили две чёрно-белые фотографии: снимок Юрия Павлова «Местные жители на расчистке храма. Посёлок Владимирово» (1990 год) и фото Олега Максимова «После музыки боя» (1966 год).

Выставка «Город Гофмана. Тайны двух миров» представляет собой собрание декораций и кукол полнометражного мультфильма «Гофманиада», созданного при участии Михаила Шемякина, а также антикварных предметов эпохи Гофмана, зал «Музей Щелкунчика» и многое другое. Эта выставка как бы рассказывает сказки Гофмана, погружая посетителей в удивительную атмосферу чуда.

Из временных экспозиций мне посчастливилось побывать на выставке факсимиле из собрания Калининградского музея изобразительных искусств «Секретный код Альбрехта Дюрера», где собраны гравюры как самого Дюрера, так и его предшественников, учителей и последователей. Выставка «Предметные страсти. Натюрморт XX века» позволила полюбоваться работами Константина Коровина, Ильи Машкова, Зинаиды Серебряковой, Гелия Коржева.

Теме осмысления войны в российском искусстве посвящён проект «Русский императив», в центре которого – человек на войне. Совместно с проектом «Русский стиль. Сталь» современные художники размышляют о том, как война преломляется сквозь призму представлений разных поколений о ней. Для наших дедов и прадедов война была сакральной тайной. В современном мире цифровых технологий эта сакральность исчезла, уступив место видео-арту. Эта выставка – дань уважения и признательности бойцам, выполняющим свой долг в зоне СВО. Проекты участвуют в помощи фронту и тылу, выявляют новые имена в изобразительном искусстве и формируют у молодёжи смыслы, определяющие наши главные ценности, связанные с защитой Родины. Невозможно равнодушно пройти мимо пронзительных картин Александра и Светланы Рощенко «Жатва», Евгения Ячного «Красный сон», Сергея Данчева «Оплакивание», Александра Фёдорова «Горькая», Фрола Иванова «Родная», Ксении Галкиной «Атланты», Максима Синдеровича «Здравствуй, солдат!», Ильи Лебедева «Победитель». Историческая и человеческая память о войне, образ воинской доблести и важность прочной связи прошлого с настоящим – основные темы этих и других работ экспозиции. Такое искусство способно достучаться до человеческого в человеке.

(Продолжение следует)

Марина Воронова

Фото автора