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Сад и огород
11 Сентября , 10:24

Огурец весом 1200 грамм

Огурец-гигант весом 1200 граммов и длиной 35 сантиметров стал настоящей звездой конкурса «Дары осени» среди читателей‑садоводов нашей газеты. Его вырастил 82‑летний Пётр Андреевич Иванов на своём участке в деревне Покровка Наумовского сельсовета.

Огурец весом 1200 граммОгурец весом 1200 грамм
Огурец весом 1200 грамм

По словам садовода, такому впечатляющему урожаю поспособствовала сама природа: благоприятная погода и обильные дожди создали идеальные условия для роста овоща.

Фото Ирины Калошиной

Автор:Ирина Евгеньевна Калошина
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