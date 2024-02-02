В Стерлитамаке стартовал Год семьи

В конце прошлого года президентом России Владимиром Путиным был подписан указ, по которому 2024 год объявлен Годом семьи. 1 февраля, в Башкирии, в Колонном зале Уфы дали официальный старт Году семьи.

А 2 февраля Год семьи стартовал в Стерлитамаке. Торжественное мероприятие, посвящённое этому событию, состоялось во Дворце пионеров и школьников им. А.Гайдара. В центре внимания организаторов праздника - юго-западного межрайонного центра «Семья», администрации городского округа, отделов образования, опеки и попечительства, культуры, общественной палаты - оказались семьи, принимающие самое активное участие в городской жизни, многодетные и приемные семьи, семьи -победители различных конкурсов, семейные трудовые династии, члены семей участников СВО. Семьям Сарычевых, Юмагузиных, Якуповых, Ишмухаметовых, Яушевых, Салаватовых, Спевак, Хлесткиных, Зайнагабдиновых, Коломиец были вручены цветы, сладкие подарки и благодарственные письма главы администрации ГО.



Также на церемонии открытия Года семьи чествовали юбиляров супружеской жизни, чей брак был заключен более полувека назад. Памятные подарки и цветы получили 13 семейных пар, проживших вместе 50 и более лет. Среди них - семейная пара с полувековым стажем Виктор Васильевич и Ираида Фёдоровна Куликовы, а также супруги Фарит Муртазович и Камбира Абдулсаматовна Масагутовы, чей семейный стаж составляет целых шесть десятков лет!

На церемонии открытия Года семьи выступил первый заместитель главы администрации ГО Артур Гафаров, который обратился к участникам мероприятия с приветственным словом. Он подчеркнул важность сохранения института семьи для развития общества и государства, отметив, что сегодня сбережение и преумножение семейных ценностей и традиций особенно важно для нашей страны.



А еще на празднике, посвящённом началу Года семьи, работали многочисленные мастер-классы и фотозоны. Взрослые и дети занимались рукоделием, изготовлением значков с семейной и географической тематикой, писали себе пожелания для «Капсулы желаний», играли в настольные игры. Желающие могли написать письмо бойцам СВО, как это сделала 7-летняя Таисья.



И, конечно, для всех участников мероприятия выступили лучшие артистические силы города - вокалисты Анжелика Арсланова, Артём Ильясов и Глеб Радов, ансамбли «Виват», «Фламинго», «Мечта», баянист Радик Галимзянов со своим юным воспитанником Шамилем Валеевым, кураист Динар Абдуллин, хор ветеранов педагогического труда «Оптимисты». Выступали на сцене и семейные пары - вокальный дуэт Рашита и Айгули Хабибуллиных и танцевальный дуэт Альберта и Лилии Зариповых.

Ожидается, что тематический год в стране и республике будет связан со значительными решениями в сфере поддержки семей с детьми, а также с множеством фестивалей, конкурсов, форумов и проектов , направленных на пропаганду семейных ценностей и создание благоприятных условий для жизни российских семей.