Живёт в Стерлитамаке замечательная семья Кузьминых

Сейчас некоторые родители жалуются на сыновей и дочек, которые ни дома, ни в школе ничего не делают, грубят в ответ на замечания, время проводят, прилипнув к телефону.

«Что мы делали не так?» – в недоумении спрашивают отцы и матери. Разбирать ошибки, допущенные в воспитании детей, долго и неэффективно. Лучше и полезнее привести положительный пример.

Живёт в нашем городе замечательная семья Кузьминых – Светлана Валерьевна, Олег Поликарпович, Ярослав и Ангелина. Хотите верьте, хотите нет – с детьми у папы с мамой нет проблем. Они хорошо учатся, помогают по хозяйству, успешно занимаются спортом.

О РОДИТЕЛЬСКОЙ ЛЮБВИ



Светлана Валерьевна рассказывает:

– Когда дети были совсем маленькими, мы с мужем решили приобщать их к спорту. Ярослава и Ангелину водили на аэробику и шашки: старались совмещать умственное и физическое развитие. Сейчас ходим в бассейн и продолжаем заниматься шашками.

У нас растут добрые, внимательные и послушные дети. Мы – единомышленники! Нас объединяют общие интересы, вкусы, взгляды на жизнь. Мой муж и я посвящаем сыну и дочке всё своё время. Разговариваем, выслушиваем их рассказы, общаемся с друзьями наших детей.

Сейчас я вожу Ярослава и Ангелину в ишимбайскую шашечную школу к талантливому тренеру и замечательному человеку Иреку Салаватовичу Гитиятуллину.

Раньше дети занимались в Стерлитамаке у превосходного педагога Рината Мударисовича Рысаева. Он привил ребятам интерес к шашкам и заложил основу теории этой игры.

Когда Ангелина и Ярослав с друзьями ездят на соревнования, я всегда сопровождаю их. Мы побывали в Уфе, Казани, Самаре, Москве, подмосковном селе Покровском.



АНГЕЛИНА



Ангелина Кузьмина начала играть в шашки в раннем детстве. Участвовала в детском городском турнире, когда ещё ходила в детский сад.

Сейчас Ангелине 10 лет. Весной прошлого года на первенстве России по стоклеточным шашкам девочка заняла 2-е место.

Стоклеточные шашки – не типичная интеллектуальная игра. Это ярчайший пример использования комбинационных вариантов. И роль комбинаций невозможно переоценить. Они буквально на каждом шагу – могут применяться и в отдельности, и как часть общей стратегии. Просчитывать все комбинации, ловушки нужно в голове, не двигая шашек. Кроме того, игроку необходимо знать все дебюты (в каждом по нескольку вариантов).

Одна партия длится 4 часа. И десятилетняя Ангелина справилась со всем этим!

На первенстве Республики Башкортостан (до 17 лет) по русским шашкам (основная программа) Ангелина Кузьмина заняла 4-е место. В быстрой программе тоже стала четвёртой.

Осенью в быстрой программе «Молния» она заняла 2-е место.



ЯРОСЛАВ



Ярославу Кузьмину 13 лет. Педагоги считают, что у подростка математический склад ума. Родители ценят и развивают его способности. Спортивные успехи Ярослава впечатляют.

На первенстве Башкортостана по русским шашкам в прошлом году он занял 3-е место. По стоклеточным шашкам тоже стал третьим.

Весной 2023 года на Всероссийском первенстве по русским шашкам – 4-е место.

На первенстве Приволжского федерального округа в Самаре (классика) – 5-е место.

Ярослав отличается живым умом и мягким характером. На турнире он даже может пожалеть соперника, в чём-то уступив ему.

У Ярослава есть хороший друг Аскар Бурханов, с которым он познакомился на соревнованиях. Теперь мальчик ждёт шашечные турниры как праздника ещё из-за встречи с другом.

Шашечные состязания привлекают Ярослава не из-за возможности победы, ему интересен сам процесс игры. Тренер считает его перспективным спортсменом.



МЫСЛИ О ВОСПИТАНИИ



Мы беседуем с С.В.Кузьминой:

– Светлана Валерьевна, спортивные соревнования эффективны в воспитательном плане?

– В этом даже не стоит сомневаться. У детей повышается культурный уровень, развивается речь, лучше усваивается математика, растёт самооценка и уверенность в себе. Мы ведь, когда ездили на соревнования, старались ходить на все доступные нам экскурсии. В Москве, например, ездили на Красную площадь, в аквапарк.

– Ваши дети уезжают на соревнования в учебное время. Как к этому относятся школьные учителя?

– С пониманием. Директор школы Рафаэль Радикович Тюлегенов пошёл нам навстречу, и мы вместе нашли выход из положения. Педагоги заранее объясняли нашим детям учебный материал, давали дополнительные задания для самостоятельной работы. Затем, после возвращения с соревнований, изученные темы обсуждались и оценивались учителями-предметниками.

В летние каникулы мы читаем все программные произведения по литературе.

– Ангелина и Ярослав играют друг с другом в шашки?

– Играют. И не просто так. Ярослав как старший брат помогает разыгрывать дебюты, вместе они разбирают ошибки, чтобы лучше подготовиться к соревнованиям.

– Многие родители жалуются, что дети в подростковом возрасте становятся неуправляемыми. У вас есть проблемы с Ангелиной и Ярославом?

– Проблем с детьми у нас нет. Чтобы их избежать, нужно уловить момент перехода от детства к юности.

– И?

– Постараться стать ещё ближе к детям: вести задушевные беседы, помогать в трудных случаях, количество которых в подростковом возрасте заметно увеличивается, с осторожностью давать советы и отказаться от нравоучений.

– Учёба в средней и шашечной школах, подготовка к турнирам, участие в них отнимают у ваших детей много времени. Помогают ли они вам в домашнем хозяйстве?

– У нас с мужем деревенские корни. Мы привыкли к физическому труду. И детей такими же растим. Когда приезжаем в деревню, Ярослав копает грядки, колет дрова, выносит мусор. Ангелина поливает огород, помогает по домашнему хозяйству.

Помните известное выражение: «Труд из обезьяны сделал человека»? Я немного переиначила: «Труд из ребёнка делает взрослого ответственного человека».

Фото из архива семьи.