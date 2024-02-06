В Стерлитамаке разыскивают мужчину, который попытался утащить маленькую девочку на улице

По информации полиции, неизвестный мужчина подошел к девочке и схватил ее за руку, привел немного вперед и затем отпустил. Событие произошло во дворе дома на улице Артема. В то время, девочка сопровождалась своим братом и они шли домой. На данный момент полиция активно проводит оперативно-розыскные мероприятия для поиска подозреваемого мужчины. Также полиция проводит опрос очевидцев и изучает записи с камер видеонаблюдения. Следствие примет необходимые процессуальные решения по данному делу, чтобы привлечь виновного к ответственности, сообщили представители МВД по Республике Башкортостан.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: скриншот видео