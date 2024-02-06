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В редакцию газеты «Стерлитамакский рабочий» поступило шесть однотипных сообщений о планируемом теракте
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6 Февраля , 10:49

В Стерлитамаке разыскивают мужчину, который попытался утащить маленькую девочку на улице

Сообщение о происшествии поступило 5 февраля в УМВД России по Стерлитамаку.

В Стерлитамаке разыскивают мужчину, который попытался утащить маленькую девочку на улице
В Стерлитамаке разыскивают мужчину, который попытался утащить маленькую девочку на улице

По информации полиции, неизвестный мужчина подошел к девочке и схватил ее за руку, привел немного вперед и затем отпустил. Событие произошло во дворе дома на улице Артема. В то время, девочка сопровождалась своим братом и они шли домой. На данный момент полиция активно проводит оперативно-розыскные мероприятия для поиска подозреваемого мужчины. Также полиция проводит опрос очевидцев и изучает записи с камер видеонаблюдения. Следствие примет необходимые процессуальные решения по данному делу, чтобы привлечь виновного к ответственности, сообщили представители МВД по Республике Башкортостан.

Источник: ИА "Башинформ" 

Фото: скриншот видео 

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