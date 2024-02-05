Молодая актриса из Стерлитамака снялась в новом сериале на ТНТ

В ближайшие дни на телеканале ТНТ стартует новый сериал «Бедные смеются, богатые плачут». В мелодраме о жизни обитателей особняка на Рублевке – его хозяев и многочисленной прислуги 25-летняя Лилиана исполнила роль официантки.

Партнерами нашей землячки по съемочной площадке в сериале «Бедные смеются, богатые плачут» станут Полина Денисова, Михаил Сотников, Александр Самойленко, Анна Снаткина, Алена Хмельницкая, Екатерина Стулова и другие актеры.

Лилиана окончила Институт театрального искусства имени И.Д. Кобзона в Москве. Параллельно с учебой подрабатывала официанткой, кальянным мастером, хостес и доросла до менеджера по персоналу. Девушка настолько полюбила эту сферу деятельности, что о карьере актрисы пришлось забыть на какое-то время.

Актерский диплом пригодился Лилиане на съемках сериала «Бедные смеются, богатые плачут»:

«У меня уже есть опыт съёмок в сериалах, но в таком большом проекте я принимаю участие впервые. В какие-то моменты я даже задавалась вопросом, а реально ли то, что со мной происходит? Реквизиторы, гримёры, режиссёры, операторы, костюмеры, все выкладывались на сто процентов, и я заряжалась их энергией, атмосферой на съёмочной площадке и старалась также выкладываться на все сто».

В центре сюжета сериала «Бедные смеются, богатые плачут» - история девушки Кати, которая, скрываясь от проблем, устраивается на работу с проживанием в особняке на Рублевке. Многочисленный обслуживающий персонал не только наблюдает за жизнью удивительно богатых людей, чьи сумки стоят столько же, сколько их квартиры, но и не остается в стороне от множества интриг.

Источник: Газпром-Медиа Развлекательное Телевидение в Уфе.

Фото из личного архива Лилианы Каримовой.