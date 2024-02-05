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5 Февраля , 09:42

Разбойное нападение в Ишимбае: мужчина ранил продавца магазина и украл товары

3 февраля в Ишибмае на  улице Губкина было совершено разбойное нападение на магазин. Нападающий ранил женщину-продавца отвёрткой.

Разбойное нападение в Ишимбае: мужчина ранил продавца и украл товары
Разбойное нападение в Ишимбае: мужчина ранил продавца и украл товары

Сначала вошедший попросил выложить товар на прилавок, а когда дошло дело до оплаты, достал отвертку. Он забрал пять блоков сигарет, 3 килограмма кураги, четыре бутылки чесночного соуса. Кроме того, напал на женщину и поранил отвёрткой щёку.

К счастью, продавец сумела вырваться и вызвать полицию. Нападавший мужчина скрылся, но вскоре был задержан и дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает информационное агентство "Башинформ"  со ссылкой на пресс-службу  МВД по Башкирии.

Фото: ИА "Башинформ".

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