Разбойное нападение в Ишимбае: мужчина ранил продавца магазина и украл товары

Сначала вошедший попросил выложить товар на прилавок, а когда дошло дело до оплаты, достал отвертку. Он забрал пять блоков сигарет, 3 килограмма кураги, четыре бутылки чесночного соуса. Кроме того, напал на женщину и поранил отвёрткой щёку.

К счастью, продавец сумела вырваться и вызвать полицию. Нападавший мужчина скрылся, но вскоре был задержан и дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает информационное агентство "Башинформ" со ссылкой на пресс-службу МВД по Башкирии.

Фото: ИА "Башинформ".