Глава одного из муниципалитетов Башкирии служит в СВО и управляет беспилотниками

Он добровольно отправился в зону СВО и сейчас служит в отряде беспилотников. Их главная задача - обнаружение противника и передача координат военной артиллерии и авиации. В составе отряда есть также бойцы из других регионов России, которые ранее уже имели опыт боевых действий. Они отмечают, что местный руководитель достаточно быстро освоился в военном деле и является надежным сослуживцем.

Боевой товарищ "Бурый" признался, что удивился, когда узнал, что "Самурай" на своей малой родине работал чиновником. По его мнению, именно этот факт объясняет исполнительность и добросовестность бойца.

Позывной "Самурай" был присвоен контрактнику из Башкирии его сослуживцами. Они заметили, что этот воин обладает такими достоинствами, как храбрость, спокойствие и разумность, которые необходимы в экстремальных условиях.

Сам боец подтверждает свою преданность делу и говорит, что его деды также служили во время Великой Отечественной Войны. Он гордится Башкирией, которая оказывает необходимую помощь.

Источник: ИА "Башинформ"

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