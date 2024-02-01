«Девочка-маугли». Жительница Башкирии держала свою 10-летнюю дочь взаперти и никому не показывала

По возрасту девочка должна была перейти в четвертый класс, но она до сих пор числится в первом.

Мать Тани ведёт асоциальный образ жизни и не спешит давать ей образование. Женщина не работала, за ребенком не ухаживала, в доме царила антисанитария, на окнах — плотная темная ткань, прогулки на улице — под запретом. Никто из соседей не знал о существовании девочки, никто никогда ее не видел. Сотрудники органов опеки и подразделения по делам несовершеннолетних забили тревогу.

Скрывалась женщина тщательно. Банковской картой не пользовалась, дверь никому не открывала, ребенка из дома не выпускала. Но судебные приставы Стерлитамака совместно со спецотделом по розыску установили местонахождение матери и ее дочери. Женщина пыталась воспрепятствовать исполнению решения суда.

"По поручению прокурора республики организована проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Установлено, что 10-летняя девочка длительное время без уважительных причин не посещала школу, вопреки решению суда о передаче ребенка отцу, оставалась с матерью, которая скрывала ее местонахождение", — сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ.

Органами опеки Стерлитамакского района подготовлено и направлено в суд исковое заявление о лишении родительских прав женщины.

Ребенок временно помещен в социальное учреждение.

Сейчас с девочкой работают специалисты. Отец, проживающий в Москве, выехал за дочкой.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: ГУФССП России по РБ.