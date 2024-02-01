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1 Февраля , 09:04

В Стерлитамаке школьники работали курьерами у мошенников

84-летняя горожанка рассказала полиции, что аферисты пытались забрать у нее деньги по схеме «Ваш родственник попал в ДТП!»

В Стерлитамаке школьники работали курьерами у мошенников
В Стерлитамаке школьники работали курьерами у мошенников

На телефон бабушки поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее сноха является виновницей дорожно-транспортного происшествия. Мошенники потребовали 100 тысяч рублей, чтобы якобы помочь избежать уголовной ответственности.

Злоумышленники отправили курьеров и попросили женщину передать им наличные. Пенсионерка заподозрила неладное и решила позвонить в полицию. Когда курьеры пришли за деньгами, в квартире их уже ждали сотрудники патрульно-постовой службы. Они задержали подозреваемых, которыми оказались 17-летние учащиеся одной из школ Стерлитамака.

Такую сомнительную работу несовершеннолетние нашли в одном из мессенджеров. В их обязанности входило забирать деньги по адресам, которые называл «работодатель», и переводить их на указанные банковские счета. Неудача случилась в первый же рабочий день. Заработать новоявленные курьеры не смогли.

Школьники  дали признательные показания. Они якобы не знали о своем участии в махинациях.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: ИА "Башинформ".

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"Стерлитамакский рабочий"

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