В Стерлитамаке школьники работали курьерами у мошенников

На телефон бабушки поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее сноха является виновницей дорожно-транспортного происшествия. Мошенники потребовали 100 тысяч рублей, чтобы якобы помочь избежать уголовной ответственности.

Злоумышленники отправили курьеров и попросили женщину передать им наличные. Пенсионерка заподозрила неладное и решила позвонить в полицию. Когда курьеры пришли за деньгами, в квартире их уже ждали сотрудники патрульно-постовой службы. Они задержали подозреваемых, которыми оказались 17-летние учащиеся одной из школ Стерлитамака.

Такую сомнительную работу несовершеннолетние нашли в одном из мессенджеров. В их обязанности входило забирать деньги по адресам, которые называл «работодатель», и переводить их на указанные банковские счета. Неудача случилась в первый же рабочий день. Заработать новоявленные курьеры не смогли.

Школьники дали признательные показания. Они якобы не знали о своем участии в махинациях.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: ИА "Башинформ".