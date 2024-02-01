В Стерлитамаке произошло ДТП с тремя пострадавшими

Известно, что на проезжей части столкнулись Opel Astra и Citroën. После этого Opel продолжил движение и совершил наезд на троих пешеходов, далее иномарка налетела на столб.

В Госавтоинспекции уточнили, что пострадали в результате ДТП три человека: двое пешеходов и один из водителей. На место выезжали экстренные службы. Госавтоинспекция выясняет обстоятельства, которые привели к столкновению, устанавливает виновника ДТП. Начато административное расследование.

Фото Отдела Госавтоинспекции по Стерлитамаку.