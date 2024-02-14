В Стерлитамаке подвели итоги работы в сфере физической культуры и спорта

В мероприятии участвовали заместитель главы администрации Стерлитамака Михаил Григорьев, председатель комитета по физической культуре и спорту Юрий Селивёрстов, руководители спортивных организаций, образовательных учреждений, тренеры и преподаватели детских спортивных школ, спортсмены с ограниченными возможностями здоровья и другие.

Юрий Селивёрстов отметил, что число горожан, занимающихся регулярно физической культурой и спортом, постоянно растёт. За прошлый год было проведено множество зрелищных физкультурно-массовых мероприятий, таких как «Забег обещаний», «Лыжня России», «Забег БСК», спартакиада для людей с ограниченными возможностями здоровья и другие. Общее число участников составило почти 70 тысяч человек. Стерлитамак в пятый раз принял участие в реализации Регионального проекта «Спорт – норма жизни». В рамках проекта были выделены субсидии на финансирование организаций, занимающихся спортивной подготовкой по основным видам спорта.



Заместитель председателя организации «Всероссийским обществом инвалидов» в городе Стерлитамаке Айгуль Иванова рассказала, что Комитет по физической культуре и спорту тесно сотрудничает с «Всероссийским обществом инвалидов» в Стерлитамаке для оказания поддержки спортсменам с ограниченными возможностями здоровья. Организация была создана в 1989 году и находится по адресу ул. Нагуманова, 25В. Более 60 человек активно занимаются спортом и достигают призовых мест на соревнованиях разного уровня. В этом году Стерлитамакская городская организация ВОИ заняла первое место среди городов и районов по итогам годовой спартакиады.



Одной из приоритетных задач в осуществлении государственной политики в области физической культуры и спорта является внедрение комплекса ГТО. В Стерлитамаке на данный момент работают два центра: один на базе средней общеобразовательной школы №32, а другой на базе спортивной школы Олимпийского резерва.



Также продолжается реализация проекта «Башкирское долголетие. Туризм». Около 600 человек из Стерлитамака приняли участие в турах по Башкирии, а также посетили Беларусь и Абхазию.



Своим положительным опытом участия в соревнованиях для людей с ограниченными возможностями поделились директор Стерлитамакской спортивной школы олимпийского резерва Владимир Петров и известный пловец Артур Сайфутдинов, заслуженный мастер спорта России.

В завершение заседания Михаил Васильевич и Юрий Анатольевич вручилили благодарственные письма и почётные грамоты отличившимся работникам физической культуры и спорта.

Фото Сергея Крамскова