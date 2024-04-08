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Спорт
8 Апреля , 11:22

Опыт Башкирии по продвижению ГТО будут тиражировать на всю страну

В Москве состоялось заседание общественных слушаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса‎ «Готов к труду и обороне». В ходе заседания было отмечено, что опыт Башкортостана по внедрению новых форм продвижения комплекса ГТО необходимо тиражировать на всю страну. 

Опыт Башкирии по продвижению ГТО будут тиражировать на всю страну
Опыт Башкирии по продвижению ГТО будут тиражировать на всю страну
«Прошу обратить внимание: стык ГТО, физкультурно-оздоровительные услуги и региональные практики. Можно было бы зафиксировать это в рекомендациях тиражировать на всю страну. Вчера представители фитнес-клубов с большими глазами смотрели на практику Башкортостана и вот это как раз инструмент поддержки малого и среднего бизнеса, мотивация старшего поколения и одновременно разгрузка государственной муниципальной инфраструктуры. Потому что на самом деле у нас нехватка объектов, а мы таким образом задействуем инфраструктуру бизнеса. Считаю, что это очень правильная история», — сказал директор департамента физической культуры и массового спорта минспорта России Максим Уразов.

По итогам прошлого года среди 85 субъектов России Башкортостан занял 15-е место по реализации ГТО и второе место — среди субъектов ПФО. На сегодняшний день в республике в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» создано 68 центров тестирования, то есть в каждом районе и городе по одному или несколько объектов.

«Продолжаем увеличивать количество участников, принявших участие в выполнении нормативов ГТО. В 2023 году составило 144 711 человек, а это на 15% больше, чем в 2022 году. Присвоено знаков отличия уже 315 858 штук. В рамках федерального проекта "Спорт — норма жизни“ с 2019 по 2023 год осуществлена поставка и установка 56 комплектов спортивно-технологического оборудования на общую сумму 163 395 тысяч рублей, в том числе из федерального бюджета 160 127 тысяч рублей. В настоящее время продолжаем работу во благо наших спортсменов и любителей спорта. Все для того, чтобы спорт был номером один у каждого жителя не только республики, но и России», — сказал министр спорта Башкортостана Руслан Хабибов.
 
Источник: Министерство спорта Республики Башкортостан
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Теги:"нацпроекты"
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