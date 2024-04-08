Опыт Башкирии по продвижению ГТО будут тиражировать на всю страну

«Прошу обратить внимание: стык ГТО, физкультурно-оздоровительные услуги и региональные практики. Можно было бы зафиксировать это в рекомендациях тиражировать на всю страну. Вчера представители фитнес-клубов с большими глазами смотрели на практику Башкортостана и вот это как раз инструмент поддержки малого и среднего бизнеса, мотивация старшего поколения и одновременно разгрузка государственной муниципальной инфраструктуры. Потому что на самом деле у нас нехватка объектов, а мы таким образом задействуем инфраструктуру бизнеса. Считаю, что это очень правильная история», — сказал директор департамента физической культуры и массового спорта минспорта России Максим Уразов.



По итогам прошлого года среди 85 субъектов России Башкортостан занял 15-е место по реализации ГТО и второе место — среди субъектов ПФО. На сегодняшний день в республике в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» создано 68 центров тестирования, то есть в каждом районе и городе по одному или несколько объектов.



«Продолжаем увеличивать количество участников, принявших участие в выполнении нормативов ГТО. В 2023 году составило 144 711 человек, а это на 15% больше, чем в 2022 году. Присвоено знаков отличия уже 315 858 штук. В рамках федерального проекта "Спорт — норма жизни“ с 2019 по 2023 год осуществлена поставка и установка 56 комплектов спортивно-технологического оборудования на общую сумму 163 395 тысяч рублей, в том числе из федерального бюджета 160 127 тысяч рублей. В настоящее время продолжаем работу во благо наших спортсменов и любителей спорта. Все для того, чтобы спорт был номером один у каждого жителя не только республики, но и России», — сказал министр спорта Башкортостана Руслан Хабибов.

Источник: Министерство спорта Республики Башкортостан