Золотой дубль: юные гандболисты Башкирии подтвердили звание сильнейших в ПФО

Турнир собрал команды Приволжского федерального округа, но нашим ребятам не было равных.



Победа далась нелегко. В разгар соревнований команду подкосил вирус. Однако спортсмены проявили настоящий бойцовский характер и, не сбавив темп, одержали уверенные победы над соперниками из Самарской и Нижегородской областей, двумя командами из Пермского края и представителями Республики Татарстан.



Эта впечатляющая серия побед стала очередным неоспоримым доказательством того, что гандболисты Башкортостана являются сильнейшими в Приволжском федеральном округе в своей возрастной категории.



Успех команды 2010 г.р. логично продолжил победу их младших товарищей. Напомним, что ранее команда 2011 г.р. с таким же результатом заняла первое место на соревнованиях в Тольятти.



Во главе обеих команд-победительниц стоит Заслуженный тренер Республики Башкортостан Геннадий Михайлович Васин. Его система подготовки, внимание к деталям и умение воспитывать в спортсменах волю к победе вновь принесли блестящий результат.



Поздравляем наших юных чемпионов и их наставника с выдающимся успехом! Желаем не сбавлять темп и завоёвывать новые победы! Республика вами гордится!

С благодарностью, родители юных спортстменов