Стоклеточные шашки. Триумф наших маленьких спортсменов

Юные спортсмены из Стерлитамака с триумфом возвращаются домой, завоевав 11 медалей: три золотые; две серебряные и шесть бронзовых.

Две золотые медали завоевала Розалина Яушева (гимназия №1), ещё одну – Яна Хомич (лицей № 3). Золотом и серебром отмечена игра Мелании Мулюковой (лицей № 3), серебром – игра Арины Максимовой (гимназия № 1). По две бронзовые медали завоевал Семён Филиппов (школа № 35) и Ева Суняева (лицей № 3), ещё одна бронзовая награда – у Мирославы Родионовой (школа № 33). Тренируют победителей Ринат Мударисович Рысаев и Регина Викторовна Родионова.



В соревнованиях участвовали спортсмены из 12 стран. География первенства мира – это Россия, Армения, Азербайджан, Узбекистан, Латвия, Грузия, Казахстан, Туркмения, Киргизия, ОАЭ, Турция и Иран.