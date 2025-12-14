-11 °С
Облачно
VKTelegramOK80 лет ПобедыMAX
Все новости
Спорт
14 Декабря , 10:16

Стоклеточные шашки. Триумф наших маленьких спортсменов

В живописном турецком городе Алания завершилось первенство мира по стоклеточным шашкам по 4 видам (классическая игра, молниеносная игра, быстрая игра и решение композиций).

Стоклеточные шашки. Триумф наших маленьких спортсменов
Стоклеточные шашки. Триумф наших маленьких спортсменов
Юные спортсмены из Стерлитамака с триумфом возвращаются домой, завоевав 11 медалей: три золотые; две серебряные и шесть бронзовых.
Две золотые медали завоевала Розалина Яушева (гимназия №1), ещё одну – Яна Хомич (лицей № 3). Золотом и серебром отмечена игра Мелании Мулюковой (лицей № 3), серебром – игра Арины Максимовой (гимназия № 1). По две бронзовые медали завоевал Семён Филиппов (школа № 35) и Ева Суняева (лицей № 3), ещё одна бронзовая награда – у Мирославы Родионовой (школа № 33). Тренируют победителей Ринат Мударисович Рысаев и Регина Викторовна Родионова.
 
В соревнованиях участвовали спортсмены из 12 стран. География первенства мира – это Россия, Армения, Азербайджан, Узбекистан, Латвия, Грузия, Казахстан, Туркмения, Киргизия, ОАЭ, Турция и Иран. 
Автор: Екатерина Яковлева
Читайте нас

© 2025 Стерлитамакский рабочий


Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru